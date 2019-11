La batalla por la opinión pública da forma a la investigación de juicio político

Con las audiencias públicas en curso en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, ambas partes tienen un enfoque clave en mente: ganarse la opinión pública.

El apoyo a la investigación de juicio político liderado por los demócratas aumentó rápidamente en las semanas posteriores al anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En la actualidad, el país sigue muy dividido sobre la cuestión de si el presidente debe ser destituido por la Cámara y el caso enviado al Senado para un juicio que decidiría si permanece en el cargo.

Alrededor del 50 por ciento en promedio en las encuestas nacionales favorecen la destitución del presidente y su destitución si es condenado en el juicio, mientras que se oponen un poco menos a la idea.

Los demócratas cuentan con las audiencias públicas para reforzar el apoyo a la acusación, según la investigadora Susan Low Bloch de la Universidad de Georgetown.

"Esta no es una situación en la que la Cámara y el Senado eliminarían a alguien porque no les gusta", dijo Bloch a la VOA. "Eso estaría mal y eso no es lo que está en juego aquí. Pero también es al mismo tiempo un proceso político que debe tener al público detrás de ellos".

NUEVA FASE

Las audiencias públicas representan una nueva fase crítica en la investigación de juicio político, y los demócratas iniciaron las sesiones con el testimonio de dos oficiales veteranos del Servicio Exterior: el subsecretario adjunto de Estado George Kent y el principal diplomático estadounidense en Ucrania, el embajador William Taylor.

Taylor testificó sobre detalles clave de lo que creía que era la decisión de la Casa Blanca de retrasar la ayuda militar para Ucrania, cuando el presidente Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para que prosiga con las investigaciones de los demócratas y las elecciones de 2016 y el candidato presidencial demócrata Joe Biden.

"Retener esa asistencia sin otro motivo que el de una campaña política no tenía sentido", recordó Taylor durante su testimonio.

El congresista demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que la presunta conducta del presidente puede ajustarse al estándar constitucional de delitos y delitos menores que justifique la destitución."

¿Es esto lo que los estadounidenses deberían esperar de su presidente? Si esto no es una conducta impecable, ¿qué es?", Schiff preguntó durante su declaración de apertura.

DEFENSA AGRESIVA

Los republicanos dijeron que el testimonio de los testigos sobre las acciones del presidente fue de segunda y tercera mano y que la ayuda para Ucrania finalmente fue asegurada.

Además, el congresista Devin Nunes dijo que la investigación de juicio político era parte de un plan demócrata de larga data para derrocar al presidente.

"Cualquiera que esté familiarizado con la guerra de tierra quemada de los demócratas contra el presidente Trump no se sorprendería de ver todas las señales típicas de que esta es una campaña de difamación mediática cuidadosamente orquestada".

Trump ha dicho repetidamente que los demócratas no tienen un caso.

"Nunca ha habido un presidente que haya sido tan transparente. Esta es una caza de brujas al más alto nivel y es tan mala para nuestro país", dijo Trump a los periodistas durante un reciente viaje de campaña.

IMPACTO EN LOS CIUDADANOS

Los analistas estarán atentos para ver qué impacto podrían tener las audiencias en la opinión pública y las elecciones presidenciales del próximo año.

"Creo que aún está por verse qué impacto tendrá la impugnación en las elecciones de 2020. En este momento solo está solidificando las opiniones de los partidarios de cada partido", dijo Ramesh Ponnuru del American Enterprise Institute. Él participa esta semana en el programa Conferencia de Prensa de Estados Unidos, en la radio de VOA, en inglés.

Los republicanos muestran pocos signos de abandonar al presidente Trump hasta ahora; pero, la experta de la Universidad de Virginia, Barbara Ann Perry, predijo que vigilarán de cerca las encuestas de opinión pública mientras se desarrollan las audiencias.

"Si vieron que las personas en su estado o los miembros del Congreso en su distrito vieron que Donald Trump se estaba volviendo cada vez más impopular y desaprobado, puedo ver que los miembros del Congreso podrían volverse contra él incluso en su propio partido. Ese es el impacto de la opinión pública", dijo recientemente a la VOA a través de Skype.

Para los demócratas, las audiencias serán una oportunidad para exponer los hechos y tratar de construir un caso bipartidista de juicio político.

"Que un presidente sea destituido significa que ambas partes, una parte importante de ambas partes, tienen que estar de acuerdo con eso", dijo John Fortier, del Centro de Política Bipartidista en Washington. "Por lo tanto, los demócratas querrán ver mucho más movimiento en la opinión pública y tal vez eso sucederá en el transcurso de la investigación, pero ciertamente no se ha movido tremendamente".

Richard Nixon renunció a la presidencia en 1974 cuando los republicanos comenzaron a abandonarlo en el Congreso y su apoyo se desplomó en las encuestas de opinión pública.

Bill Clinton sobrevivió a un juicio por juicio político en el Senado en 1999, cuando gran parte del público rechazó los esfuerzos republicanos para destituirlo de su cargo. El índice de aprobación pública de Clinton en realidad mejoró durante el proceso de juicio político.

La aprobación del presidente Trump se mantiene en promedio en alrededor del 41 por ciento, ligeramente por debajo de antes de que comenzara la investigación de juicio político a fines de septiembre.