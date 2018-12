Republicanos de Carolina del Norte abiertos a nueva elección en caso de fraude

Los líderes del Partido Republicano de Carolina del Norte dijeron el jueves que estarían abiertos a una nueva elección legislativa en un distrito perturbado por acusaciones de fraude, si una investigación estatal encuentra evidencia suficiente de que el resultado de la elección fue afectado.

Casi un mes después de que el republicano Mark Harris declarara la victoria en su contienda por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la junta electoral de Carolina del Norte se niega a certificar el resultado, ya que investiga las boletas enviadas por correo de dos condados rurales.

Si se descubre un fraude, la junta podría ordenar una nueva votación. Los demócratas en la Cámara de EE.UU. también están pidiendo una investigación y podrían decidir sobre el concurso cuando tomen el control de la cámara el próximo año.

El presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, Robin Hayes, señaló que su partido apoya una audiencia pública de la junta electoral estatal sobre la investigación de las acusaciones de manejo indebido de boletas electorales por parte de agentes políticos.

"Si pueden mostrar una probabilidad sustancial de que haya cambiado la elección, entonces apoyaríamos completamente una nueva", indicó en una declaración, y agregó que Harris debería ser certificado como ganador si las boletas en cuestión no hubieran cambiado el resultado.

Basado en un conteo inicial de votos, Harris superó al demócrata Dan McCready por 905 votos.

Eso fue antes de que los residentes del condado rural de Bladen proporcionaran declaraciones juradas de que personas acudieron a sus hogares y recogieron papeletas de voto ausente que no habían sido completadas. Es ilegal en Carolina del Norte que un tercero entregue las papeletas de voto ausente.

Un análisis realizado por Michael Bitzer, profesor de política e historia en el Catawba College, en Carolina del Norte, encontró que Harris obtuvo el 61 por ciento de estos votos, a pesar de que los republicanos registrados emitieron solo el 19 por ciento de las boletas de votación en ausencia.

Para explicar los resultados, Harris habría necesitado ganar también a todos los votantes no afiliados a un partido, o alrededor del 39 por ciento de los votantes ausentes, junto con algunos votos demócratas, argumentó Bitzer.

"No estoy diciendo que eso no pueda suceder, pero hay una probabilidad muy alta de que no lo haya hecho", comentó Bitzer a Reuters por teléfono, señalando que el voto ausente en el resto del distrito favoreció a McCready.

Bladen y otra comunidad rural bajo revisión, el Condado de Robeson, vieron un gran interés en las boletas de votación en ausencia este año con un número anormalmente alto de boletas no devueltas, según mostró el análisis de Bitzer.

Los legisladores estatales republicanos dijeron el jueves que se han planteado preguntas sobre las boletas enviadas por correo en el condado de Bladen durante años, incluso en las elecciones en las que los demócratas parecían beneficiarse.

En una conferencia de prensa, un grupo de legisladores republicanos llamaron al gobernador Roy Cooper, un demócrata, a convocar a un panel bipartidista para investigar, alegando que la junta electoral del estado no era neutral a pesar de tener representación bipartidista.

Los líderes demócratas cuestionaron sus motivos.