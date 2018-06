Representante Joe Crowley es derrotado en primaria demócrata en NY

Alexandria Ocasio-Cortez, una novata política de 28 años que tiene un bajo presupuesto y una plataforma abiertamente liberal, venció al representante Joseph Crowley el martes en las primarias demócratas para el Congreso en representación de Nueva York.

La sorpresiva victoria de la organizadora comunitaria en un distrito que incluye partes del Bronx y Queens surgió después de una enérgica campaña de base que reunió un apoyo más que suficiente en una elección de baja concurrencia que muchos esperaban fuera una victoria fácil para Crowley, un miembro de la dirigencia demócrata en la Cámara de Representantes.

"La comunidad está lista para un movimiento de justicia económica y social. Eso es lo que tratamos de ofrecer ", dijo Ocasio-Cortez, quien nunca ha ocupado cargos electivos y cuya candidatura atrajo modesta atención de los medios.

Ocasio-Cortez dijo a The Associated Press después de su victoria que no tenía dinero suficiente para hacer las encuestas en la elección, pero sintió en sus entrañas que su mensaje tuvo la oportunidad de conectarse.

"Vivo en esta comunidad. Me organicé en esta comunidad. Sentí la ausencia del titular. Sabía que no tenía una presencia fuerte ", indicó.

Crowley ha estado en el Congreso desde 1999 y no se había enfrentado a un oponente en una elección primaria desde 2004, cuando Ocasio-Cortez era solo un adolescente. Fue considerado un candidato para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes si los demócratas ganan la mayoría en las elecciones de medio período en noviembre.