Representante Amash anuncia salida del Partido Republicano; Trump lo llama 'una gran noticia'

El representante por Michigan Justin Amash anunció el jueves que dejará el Partido Republicano para convertirse en independiente, diciendo que está desencantado y "asustado" por la política partidaria, una medida que fue rápidamente descrita como "una gran noticia" por el presidente Trump.

Amash, un libertario y crítico del presidente Trump, hizo el anuncio en un artículo de opinión de The Washington Post, en el que dijo que una vez se había presentado como republicano debido a la creencia del Partido Republicano en el gobierno limitado, la libertad económica y la libertad individual.

"Sin embargo, en los últimos años, me he desencantado con la política del partido y me he asustado por lo que veo", dijo en el artículo de opinión. "El sistema bipartidista se ha convertido en una amenaza existencial para los principios e instituciones estadounidenses. . ”

Trump respondió rápidamente, calificando la partida de Amash como"una gran noticia" para el Partido Republicano y sugiriéndole que renunciara porque probablemente perdería ante un desafío primario para su candidatura a la reelección.

“Una gran noticia para el Partido Republicano cuando uno de los hombres más tontos y desleales en el Congreso renuncia al Partido. Ninguna colusión, Ninguna obstrucción! Sabía que no podía obtener la nominación para postularse nuevamente en el Gran Estado de Michigan. Ya está siendo retado por su asiento. Un perdedor total!

Amash es el único republicano de la Cámara que ha pedido el juicio político de Trump, y su anuncio se produce semanas después de su renuncia al conservador Caucus de Libertad de la Cámara en junio. Amash había dicho que no quería ser una "distracción adicional" para el caucus.

"Algunas de las acciones del presidente fueron intrínsecamente corruptas", escribió Amash en mayo sobre los hallazgos en el informe sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller. "Otras acciones fueron corruptas, y por lo tanto impugnable, porque el presidente las tomó para servir a sus propios intereses".