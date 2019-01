Reportes: Trump discute plan para construir muro con Cuerpo de Ingenieros del Ejército

El presidente Donald Trump estaría más cerca de declarar una emergencia nacional y aprovechar dinero destinado a la construcción militar para construir un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, cuyo financiamiento el Congreso se niega a proporcionar.

Las señales de esta intención presidencial aumentaron el jueves a lo largo del día. No solo el presidente reiteró la posibilidad de declarar la emergencia nacional por lo que llama la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur, antes y durante una visita a McAllen, Texas, en la frontera con Reynosa, México, sino que reportes de prensa indican que la Casa Blanca ha pedido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que estudie si puede utilizar fondos de emergencia para desastres ya aprobados por el Congreso, para construir el muro.

La Associated Press atribuye la información a un asesor legislativo con conocimiento del asunto, pero que no está autorizado a hablar públicamente; quien dijo que el monto sería de 13.900 millones de dólares.

En el Capitolio entretanto, el senador republicano Lindsey Graham se dio por vencido en sus esfuerzos para lograr un compromiso de inmigración entre la Casa Blanca y el Congreso que pudiera poner fin al estancamiento por la financiación del muro fronterizo, que ha causado un cierre parcial del gobierno federal, ahora en su vigésimo día.

Graham dijo que es hora de que el presidente invoque poderes de emergencia para construir la barrera en la frontera con México. El senador de Carolina del Sur dijo que la negativa a negociar de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "virtualmente pone fin" a la habilidad del Congreso para aprobar una medida que financie el muro. Ahora, dijo "es tiempo de que el presidente Trump use poderes de emergencia para financiar la construcción" de un muro o una barrera.

NBC News reporta que los fondos que el presidente ha pedido al Cuerpo de Ingenieros del Ejército considerar, están reservados para el financiamiento de proyectos -mayormente de control de inundaciones- alrededor del país hasta el año fiscal 2020, pero aún no han sido utilizados.

California, Florida, Texas y otros estados, además del estado asociado de Puerto Rico, que han sufrido huracanes, incendios forestales y otros desastres naturales recientemente serían afectados.

El presidente ha sido informado sobre un plan, según NBC News, que utilizaría una parte de los fondos arriba mencionados y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir unos 506 kilómetros de barrera a lo largo de la frontera de EE.UU. con México, más larga que los 376 kilómetros ahora propuestos.

La información de NBC cita a tres funcionarios no identificados, con conocimiento del tema, y dos fuentes legislativas. Explica también que si el presidente declara la emergencia nacional y el plan es implementado, Trump podría usar más dinero que los 5.700 millones que ha solicitado al Congreso y construir una barrera más larga, la cual estaría lista en unos 18 meses.

Funcionarios de alto rango del Departamento de Defensa habrían tratado la propuesta con el presidente durante el viaje de Trump a la frontera el jueves, añade el reporte. El muro sería construido con barras de acero de unos 9 metros de alto, enfocándose primero en las áreas fronterizas de gran tráfico a lo largo del Valle del Río Grande en Texas, en San Diego y El Centro en California, así como en Yuma, Arizona.

La Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentarios.

El Wall Street Journal informa por otro lado que asesores de la Casa Blanca, entre ellos el yerno de Trump, Jared Kushner, están procurando para que se tome con moderación la idea de una declaración de emergencia nacional.

La declaración de emergencia nacional permitiría al presidente conseguir los fondos para el muro y superar las objeciones de los demócratas, una victoria parcial. Los demócratas podrían decir que no cedieron y tratarían de impedir la reasignación de fondos alegando que Trump ha excedido su autoridad al declarar una emergencia que no consideran como tal, pero al final el presidente podría decidir firmar las legislaciones para reabrir el gobierno.

Trump viajó a McAllen, Texas, para ver de primera mano los esfuerzos para frustrar la inmigración ilegal en la frontera. Allí dijo que "probablemente" haría la declaración de emergencia si no puede llegar a un acuerdo con los demócratas de la oposición para la financiación del muro.

Las conversaciones de la Casa Blanca con los líderes demócratas, que rechazan el dinero para el muro, se derrumbaron el miércoles en medio de un cierre parcial del gobierno, ahora en su vigésimo día, centrado en la disputa.

"Tengo el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional", dijo Trump a los periodistas. "No lo he hecho todavía, podría hacerlo. Si esto no funciona, probablemente lo haré. Casi diría que definitivamente".

"No hay razón para que no podamos llegar a un acuerdo", dijo Trump, pero sostuvo que "a la otra parte no le importa la seguridad de la frontera".

Trump dijo: "Tenemos un montón de fondos (disponibles para el muro) si hay una emergencia nacional", pero los demócratas y los grupos externos casi con toda seguridad presentarán desafíos legales a la declaración de emergencia de Trump y al uso de fondos militares que ya se han asignado para otros proyectos.

"Me gustaría hacer el trato a través del Congreso", indicó. "Tiene sentido hacer el trato a través del Congreso ... sería bueno si pudiéramos llegar a un acuerdo, pero tratar con estas personas es ridículo", agregó.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que si el cierre continúa por un período prolongado, perjudicaría a la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo. "Creo que eso se vería claramente en los datos", afirmó.

Sin un final del estancamiento a la vista, Trump dijo que no asistirá al Foro Económico Mundial anual en Davos, Suiza, a finales de este mes "debido a la intransigencia de los demócratas en la Seguridad Fronteriza y la gran importancia de la Seguridad para nuestra Nación".

Pelosi dijo el jueves que "en este momento hay un camino" para resolver el punto muerto: "abrir el gobierno y luego podemos tener la discusión sobre la seguridad fronteriza", un escenario que Trump ha rechazado.

Los demócratas han ofrecido $ 1.300 millones en nuevos fondos para la seguridad fronteriza, pero ninguno para un muro.

Un pequeño número de republicanos ha cuestionado la negativa de Trump a reabrir las agencias que han estado cerradas desde el 22 de diciembre, un cierre de casi tres semanas que es el segundo más largo en la historia de EE.UU., dos días antes de un nuevo récord.

Algunos servicios gubernamentales han sido recortados, con aproximadamente 800,000 trabajadores federales sin trabajo o forzados a trabajar sin paga. Todos perderán su primer cheque de pago el viernes.