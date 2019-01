Reportes: Pompeo se reunirá esta semana con funcionario de Corea del Norte

Estados Unidos y Corea del Norte planean sostener conversaciones de alto nivel en Washington tan pronto como esta semana para discutir una segunda cumbre de sus líderes, luego de un estancamiento en sus negociaciones nucleares, dijeron el martes medios surcoreanos.

La reunión, encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el funcionario norcoreano de alto rango Kim Yong Chol, se celebraría el jueves o el viernes, dijo el diario Chosun Ilbo, citando a una fuente diplomática anónima familiarizada con las conversaciones.

Ambas partes acordarían la fecha y el lugar de una segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el enviado de Pyongyang probablemente se reunirá con Trump, agregó el diario.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap también citó a una fuente diplomática anónima que dijo que Pompeo y Kim Yong Chol podrían reunirse esta semana.

La delegación norcoreana podría visitar Estados Unidos "tan pronto como esta semana", pero los planes no han sido fijados, dijo en Twitter un periodista de CNN, citando a una fuente anónima.

Antes de las posibles reuniones, una carta enviada por Trump a Kim Jong Un fue enviada a Pyongyang y entregada en mano durante el fin de semana, agregó el periodista de CNN citando a su fuente.

La embajada de Estados Unidos en Seúl no hizo comentarios inmediatos sobre los reportes. Si bien la Casa Blanca no ofreció ningún comentario inmediato sobre el reporte previo del diario surcoreano, un funcionario del Departamento de Estado respondió: "No tenemos ninguna reunión que anunciar".

