Reporte: Asalto sexual en fuerzas militares de EE.UU. aumentó en 2018

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, pidió que se tomen medidas más duras contra el asalto sexual en el ejército el jueves, luego de que un informe anual del Pentágono indicara que la cantidad de asaltos en 2018 había aumentado en los últimos años.



Las agresiones sexuales reportadas por empleados del Departamento de Defensa, tanto hombres como mujeres, aumentaron un 13 por ciento el año pasado a 7.263 en comparación con 2017.



Además, las agresiones sexuales reales probablemente triplicarían el número reportado, dado que se estima que solo una de cada tres víctimas en el ejército presenta una queja.



"Está claro que el asalto sexual y el acoso sexual son desafíos persistentes", dijo Shanahan en un comunicado.



"Para decirlo sin rodeos, no estamos cumpliendo con los estándares y expectativas que tenemos para nosotros mismos o para los demás. Esto es inaceptable".



Sobre la base de una encuesta realizada solo cada dos años, el informe dice que no solo el número, sino también la prevalencia de la agresión sexual aumentó en 2018.



Según el informe, aproximadamente el 6,2 por ciento de las mujeres en el Departamento de Defensa sufrieron agresión sexual o contacto sexual no deseado en 2018, en comparación con el 4.3 por ciento de los dos años anteriores.



El nivel para los hombres era mucho más bajo y relativamente estable: el 0,7 por ciento experimentó asalto en 2018, un poco más alto que el 0,6 por ciento hace dos años.



El problema fue peor entre la Infantería de Marina: el 10,7 por ciento de las mujeres en ese servicio reportaron agresión sexual el año pasado, en comparación con el 7,5 por ciento en la Armada y las tasas más bajas en los otros servicios.



Las agresiones sexuales contra hombres de todos los servicios se ubicaron en el rango de 0,7 a 0,8 por ciento.



Pero las estimaciones generales de los asaltos informados y no informados subrayan el problema para ambos sexos: el año pasado, según las estimaciones del Pentágono, más de 13.000 mujeres fueron agredidas y más de 7.000 hombres.



Agresiones apuntan a reclutas más jóvenes



El informe mostró que las mujeres más jóvenes estaban en mayor riesgo y que sus atacantes eran como ellas, con mayor frecuencia, de bajo rango, igual o ligeramente superior a la víctima.



Eso señaló la necesidad de una mayor comprensión de cómo interactúan los reclutas más jóvenes, especialmente con el aumento de las redes sociales, según los expertos.



"Tenemos que mirar y ver qué está sucediendo con los jóvenes de 17 a 24 años de edad que nuestros programas no tienen en cuenta", dijo Nate Galbreath, subdirector de la Oficina de Prevención y Respuesta a Agresión Sexual del Pentágono".



Esa es una de las cosas que queremos investigar: para ver qué tipo de riesgos se plantean al usar los sitios de redes sociales".



Shanahan dijo a un panel del Congreso el miércoles que apoyaba una propuesta para buscar un delito específico por acoso sexual bajo el sistema de justicia único de los militares.



"Criminalizaremos ciertas actividades en este próximo año para reflejar la seriedad con que asumimos cierta conducta", dijo.