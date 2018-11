Reportan fallas en Facebook e Instagram a nivel mundial

No, no eres el único al que no le funcionan Facebook e Instagram.

Los usuarios de ambas redes sociales a nivel mundial están reportando fallas en las populares plataformas a través de Twitter.

Según la página Down Detector, la cual rastrea los apagones de las plataformas, desde las 8 de la mañana, hora del este, usuarios en Estados Unidos, Europa y partes de Latinoamérica han reportado un apagón total de Facebook.

Lo mismo con Instagram, sobre la cual han informado de fallas en la página inicial en Estados Unidos, varios países europeos, Hong Kong y Malasia.

Ninguna de las dos redes sociales se ha pronunciado hasta ahora sobre el problema.