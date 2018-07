Renuncia el canciller británico por discrepancias sobre el Brexit

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, renunció, en medio de divisiones en el gabinete por la salida de la nación de la Unión Europea.

El anuncio de Johnson se produce un día después de que el ministro británico para el Brexit, David Davis, renunció a su cargo.

Davis dijo que el enfoque de la primera ministra Theresa May para la salida de la nación de la UE es "una estrategia peligrosa".

En la carta de renuncia, Davis le dijo a May que su plan de crear un reglamento común que respete las normas de la UE sobre el libre comercio dejaría a Gran Bretaña en el mejor de los casos "una posición de negociación débil, y posiblemente ineludible". Dijo que el plan haría que la idea de restablecer la soberanía británica de la UE sea "ilusoria más que real".

El gabinete de May acordó planear el viernes después de una reunión polémica en Chequers, el retiro oficial de la primera ministra. Davis y algunos miembros del gabinete han abogado por una ruptura limpia de la UE, mientras que otros respaldan un llamado "Brexit suave" que mantendría los lazos económicos con el bloque a través de su unión aduanera y su mercado único.

En una entrevista el lunes en la BBC, Davis dijo que May le había permitido a sus negociadores con la UE regalar "demasiado, demasiado fácilmente". Pero dijo que su renuncia no significa que presentará un desafío de liderazgo a May.

Horas después de la entrevista de Davis, May anunció que Dominic Raab, un ex ministro de Vivienda, sucedería a Davis como ministro del Brexit.