STORY NAME: REMESAS EN GUATEMALA

INTRO TEXT: LA PANDEMIA DEL COVID-19 EMPIEZA A PROVOCAR UN DESCENSO EN LAS REMESAS QUE LLEGAN A GUATEMALA.

Slug. REMESAS DISMINUYEN

00:39 - 00:49

VOZ: FRANCISCO ORTEGA

GUATEMALTECO EN CALIFORNIA

00:51 - 01:15

VOZ: JUAN VELÁSQUEZ

GUATEMALTECO

01:26 - 01:40

VÍCTOR SARAT

ANALISTA ECONÓMICO

**********

LIBRETO COMPLETO:

El impacto del COVID-19 en las remesas familiares

La pandemia del COVID-19 empieza a provocar un descenso en las remesas que llegan a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene detalles.

**********

La llegada del COVID-19 ha impactado el ingreso de remesas a Guatemala con una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2020, según registros del Banco de Guatemala. El organismo reporta un descenso del 3,2 % en febrero y un 7,6% en marzo, cambiando la perspectiva que se tenía para este año que SE inició con el mayor número de divisas de la última década.

Francisco Ortega, un guatemalteco de 52 años, vive en California, donde trabajaba como chef. En conversación con la Voz de América relata cómo la pandemia ha impactado su economía y la de su familia en Guatemala, a quienes no ha podido seguir ayudando como lo hacía mensualmente.

SOT: FRANCISCO ORTEGA, GUATEMALTECO EN CALIFORNIA 0:39 – 0:49

“Aquí hay un cambio radial, primero que nada los trabajos se escasearon, y otra es que todo los lugares están cerrados, donde se envía el dinero hay unas largas filas y son pocos los lugares abiertos…tengo cuatro semanas sin trabajar, y así como yo, son miles y millones de personas”

Juan Velásquez tiene más de un mes de no recibir la remesa que su hermano le manda para mantener a sus papás de más de 80 años, y mientras tanto, ha tenido que prestar dinero.

SOT: JUAN VELÁSQUEZ, GUATEMALTECO 0:59 – 1:15

“Como los que están allá en Estados Unidos ahorita no pueden trabajar entonces no tienen trabajo lo poquito que les va cayendo es para sus centros diarios de ellos ya para acá ya no se puede. Entre más días se va uno endeudando más, tiene que ir uno con alguien mire me hace favor de prestarme algo, mientras viene el dinero de los Estados.”

Para el analista Víctor Sarat, este es un efecto inevitable por la situación económica que enfrenta Estados Unidos. Aunque el experto también asegura pese al descenso, las remesas seguirán llegando:

SOT: VÍCTOR SARAT, ANALISTA ECONÓMICO 1:26 – 1:40

“Sí va haber una baja pero no va a dejar de fluir por lo menos en un porcentaje que va a ser razonable para que las familias en Guatemala se puedan mantener con lo que sería la canasta básica”

Guatemala cerró el año pasado con más de 10 mil 500 millones de dólares en remesas familiares.

Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.