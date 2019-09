Pennywise vuelve 27 años después

LINDA RONSTADT: THE SOUND OF MY VOICE

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con "Linda Ronstadt: the sound of my voice", donde la cantante relata sus inicios, sus primeros años cantando temas mexicanos con su familia; sus días con los Stone Poneys, y su reinado como la "reina del rock" de los años 70 y principios de los 80.

Linda Ronstadt es pionera en una industria dominada por los hombres y una apasionada defensora de los derechos humanos.

Problemas con su voz la obligaron a retirarse pero su influencia sigue intacta.

Con entrevistas a Dolly Parton, Emmylou Harris, Bonnie Raitt y Jackson Browne.

BLINK OF AN EYE

Basado en el best-seller del New York Times, este documental se centra en Michael Waltrip y su relación con el legendario conductor Dale Earnhardt Sr. en las 500 millas de Daytona, en 2001.

Es la última vuelta de la "Great American Race", de NASCAR.

“Blink of an eye” está dirigido por Paul Taublieb.

IT CHAPTER TWO

El payaso Pennywise regresa 27 años después para atormentar a los miembros del club de los Perdedores quienes se han separado en el tiempo y el espacio.

Actúan Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgard, Isaiah Mustafa.

Basada en la novela It de Stephen King.

JOKER

Una película que llegará pronto es Joker, dirigida por Todd Phillips y con Joaquín Phoenix en el papel principal, quien nos ofrece esta nueva versión del peligroso criminal de Ciudad Gótica.

Los hechos tienen lugar en 1981, cuando un comediante fracasado desciende a la locura y se transforma en criminal.

Robert De Niro y Frances Conroy acompañan a Phoenix en esta cinta co-producida por Bradley Cooper.