Regresa la psicodelia por 50 años de Woodstock

NETFLIX ARABIA SAUDÍ

Netflix retiró un episodio de "Patriot Act with Hasan Minhaj" de su servicio de transmisión por Internet en Arabia Saudita debido a que funcionarios del reino se quejaron del programa, dijo la compañía el miércoles.

El episodio en cuestión critica a Arabia Saudita por el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi el año pasado en el consulado saudí en Turquía.

HASAN MINHAJ

En el episodio, que se emitió por primera vez en Estados Unidos en octubre, Minhaj dijo: "como musulmán y estadounidense, creo que este sería un buen momento para reevaluar nuestra relación con Arabia Saudita."

Amnistía Internacional denunció que "la censura de Arabia Saudita a Netflix" es "una prueba más de una implacable represión a la libertad de expresión en ese país".

CSN WOODSTOCK

Cincuenta años después de que el festival de música Woodstock se convirtiera en referencia histórica de la contracultura hippie, se celebrará un evento de aniversario en agosto de 2019 en el mismo campo ubicado al norte de la ciudad de Nueva York.

El Centro para las Artes de Bethel Woods anunció un festival de tres días de "música, cultura y comunidad" para celebrar "el quincuagésimo aniversario en el sitio histórico del festival Woodstock de 1969".

Los detalles de los artistas, boletos y otros participantes se anunciarán posteriormente, dijo el Centro Bethel Woods.

SANTANA

El festival Woodstock, de agosto de 1969, etiquetado como "tres días de paz y música", es considerado uno de los momentos cruciales en la historia de la música del siglo XX y de la contracultura de la década de 1960.

Durante tres días, a veces lluviosos, más de 30 artistas, entre ellos Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Band y The Grateful Dead, actuaron las 24 horas ante una audiencia de 400.000 personas, la mayoría de las cuales acamparon en el lugar. El festival fue documentado en la película "Woodstock", de 1970.

Muchos de los artistas de Woodstock han muerto. Los músicos sobrevivientes que todavía graban y hacen giras incluyen a Joan Baez, The Who, David Crosby, Neil Young, Graham Nash, Stephen Stills y Carlos Santana.