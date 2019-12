VIDEO INFO

STORY NAME: LUNES 12.30.19 – Destruyendo recuerdos en Times Square- LAURA

INTRO TEXT: Para el cierre de año, Times Square organiza actividades a las que asisten locales y visitantes. Algunos malos recuerdos se quedan allí, pues algunas personas llegan hasta estas calles de la Gran Manzana a acabar con ellos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

SLUG: Recuerdos que se van con el año viejo

Joaquín

Ecuatoriano

Laura Sepúlveda

Voz de América

José María Luque

Ecuatoriano

Macarena Valarezo

Ecuatoriano

Para el cierre de año, Times Square organiza actividades a las que asisten locales y visitantes. Algunos malos recuerdos se quedan allí, pues algunas personas llegan hasta estas calles de la Gran Manzana a acabar con ellos. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

Joaquín

Ecuatoriano

“I want my big brother Josema to beat his eating dissorder and get healthy”

"Quiero que mi hermano mayor, Josema, venza su desorden alimenticio y se recupere".

“Tirar, triturar y aplastar”, esa es la actividad con la que neoyorquinos y visitantes se preparan para el cierre de 2019. Comenzar dejando los malos recuerdos en el año viejo a nadie le cae mal. José María, un ecuatoriano de 18 años no fue la excepción.

José María Luque

Ecuatoriano

“Antes yo sufría de obesidad y todo empezó con una dieta y esa dieta se convirtió en dejar de comer, o si comía vomitaba y casi me mata tres veces, me dio dos veces paros cardiacos, me tuvieron que internar inclusive en un centro psiquiátrico en donde me hicieron inclusive electro shocks”.

Las personas llegan a las calles de Times Square, al cierre de año, para simbólicamente acabar con un mal recuerdo y en ocasiones adquirir un compromiso, que aunque es frente a extraños, tiene mayor valor. Macarena, madre de Josema explica por qué.

Macarena Valarezo

Ecuatoriana

“El miedo que hay de todo esto es que el 85% de los chicos y chicas que tienen anorexia no sobreviven. Es como un cáncer, es una enfermedad terminal que la única diferencia es que tienes que aprender a controlarla”.

Mientras turistas, como estos ecuatorianos, vienen con un propósito de mejorar su salud, hay otros que llegan buscando triturar sus claves de internet, cheques de han guardado por decadas y hasta destruir impresoras que han causado frustración durante el año, para así comenzar 2020 en ceros, renovados y en ocasiones, premiados.

José María Luque

Ecuatoriano

“Me gané dos entradas para Mean Girls y me gané mi salud, yo siento que me gané mi salud”

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.