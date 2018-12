Recién elegida fiscal de NY investigará a Trump y su círculo cercano

La recién elegida fiscal general de Nueva York planea desplegar todo su arsenal legal para investigar al presidente Donald Trump y a su círculo cercano.

En una entrevista en la cadena NBC, Letitia James, la primera mujer afroamericana en llegar a la cúpula del sistema judicial en del estado, dijo que su oficina "usará cada área de la ley para investigar al presidente Donald Trump, sus transacciones comerciales y las de su familia".

James señaló que entre las indagaciones que espera seguir están las supuestas actividades ilegales relacionadas con las empresas de bienes raíces de Trump en Nueva York, la presunta reunión en la Torre Trump con un funcionario ruso en 2016 y los subsidios gubernamentales que fueron recibidos por Trump, entre otros.

Las indagaciones son relevantes por varias razones. La principal es porque la ciudad de Nueva York es clave en la vida de Trump. Fue en esa ciudad donde comenzó a forjarse como empresario, ahí está basada la sede de su empresa, la Organización Trump, al igual que la de su campaña presidencial.

La intención de la fiscal también es importante a la luz de una extensa investigación publicada por el periódico The New York Times a principios de octubre, en donde se afirma, entre otras, que la fortuna de la que Trump alardea no es lo que parece: supuestamente recibió al menos 400 millones de dólares de su padre y participó en "cuestionables esquemas fiscales", incluido el fraude.

"Queremos investigar a cualquier persona en su órbita que haya violado la ley", dijo James a NBC.

Cambio a la ley de doble incriminación

Además de las indagaciones, la nueva fiscal general quiere pasar un proyecto de ley para cambiar las leyes de doble incriminación de Nueva York. La legislación actual del estado de Nueva York prohíbe que una persona sea juzgada a nivel estatal por algo por lo que ya fue llevada a juicio a nivel federal.

Por lo tanto, si Trump indultase a alguien de su círculo cercano, como por ejemplo a su exabogado Michael Cohen quien fue condenado el miércoles a tres años de cárcel, bajo la legislación actual esta persona no podría ser llevada a juicio de nuevo ante una corte estatal.

Es importante notar que el presidente solo puede indultar a alguien que ha sido condenado por una corte federal.

James confía en que la legislación que cambiaría esto pase en "los primeros cien días" en su cargo como fiscal general.

"Creo que es una prioridad porque me preocupa la posibilidad de que la administración pueda indultar a algunos individuos que puedan enfrentarse a cargos criminales, pero no quiero que sean inmunes de cargos estatales", expresó la nueva fiscal a NBC.