Realizan vigilia por Aretha Franklin en iglesia en Detroit

Una vigilia de oración por Aretha Franklin comenzó el miércoles por la madrugada en la New Bethel Baptist Church de Detroit, donde su padre era pastor.

En la víspera, Stevie Wonder visitó a la llamada "Reina del Soul" en su hogar. El dirigente por los derechos civiles Jesse Jackson y el exesposo de Franklin, el actor Glynn Turman, también visitaron a la cantante de 76 años, quien padece una enfermedad grave.

Franklin, famosa por canciones como "Chain of Fools" y "Think", tiene una relación profesional de larga data con Wonder, con quien actuó hace 13 años en los premios anuales Soul Train Lady of Soul en Pasadena, California.

En su apogeo de las décadas de 1960 y 1970, Franklin dominó las listas de éxitos musicales con éxitos como "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", "Baby, I Love You", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" y "Respect".

El expresidente estadounidense Bill Clinton, quien es fan de Franklin, también ha expresado sus pensamientos en las redes sociales.

"Al igual que las personas en todo el mundo, Hillary y yo estamos pensando en Aretha Franklin esta noche y escuchando su música que ha sido una parte tan importante de nuestras vidas en los últimos 50 años", dijo Clinton en un tuit el lunes por la noche.

"La Reina del Soul", de 76 años, está recibiendo atención médica en su casa, de acuerdo a Gwendolyn Quinn, quien declinó dar detalles de la salud de Franklin aunque reconoció que "está gravemente enferma".