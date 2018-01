Reacciones encontradas al discurso de Trump

Tan pronto terminó el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las reacciones no se hicieron esperar.

Durante más de una hora, el presidente delineó los diferentes aspectos de su gobierno resaltando los logros en materia económica y los retos que enfrenta el Congreso en el tema de la inmigración ilegal, la salud y un presupuesto que apoye a los militares y el desarrollo de la infraestructura pública.

Las reacciones no se limitaron a las respuestas demócratas tanto en inglés como en español sino también salieron al frente legisladores y organizaciones pro inmigrantes y de derechos civiles.

Uno de los primeros en reaccionar fue el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, quien dijo estar en desacuerdo con casi todo lo que dijo el presidente.

En especial sobre la reforma migratoria expresó a través de un comunicado que pese a que tiene esperanzas "no veo que este Congreso y este presidente lleguen a un acuerdo para evitar la deportación de los llamados soñadores". Gutiérrez también criticó el hecho de que el presidente Trump no haya pedido disculpas a Puerto Rico.

"Puerto Rico es una metáfora de cómo este presidente ve a todos los latinos y personas de color: no nos ve como iguales y no nos ve como seres humanos. Si miras cómo el presidente ha tratado a Puerto Rico, tienes que concluir que a él simplemente no le importa y probablemente piense en Puerto Rico como simplemente otro 'país de m...'", indicó Gutiérrez.

"Cerca de tres millones de estadounidenses han recibido bonos y aumentos debido a la reforma tributaria, y esto es todo antes de que se hagan realidad los beneficios de las nuevas inversiones. Comparto la opinión del presidente de que la reforma tributaria ayudará a aumentar los salarios, crear nuevos empleos y estimular un crecimiento económico más fuerte” dijo el senador Pat Toomey, republicano por Pennsylvania".

Por su parte la legisladora demócrata por Minnesota, Betty McCollum, demócrata por Minnesota, dijo que "el discurso del presidente Trump fue largo en la retórica de la campaña y lleno de promesas vacías de una agenda republicana que continúa dividiendo América. En lugar de soluciones que unan a nuestra nación, el primer año de la presidencia de Trump ha sido definido por el caos, la disfunción y el escándalo".

El presidente de la Cámara de Representantes, republicano por Wisconsin, Paul Ryan, aplaudió el discurso presidencial destacando la invitación a la unidad que hizo Trump a los legisladores y la fortaleza del país.

"​ @ POTUS lo dijo correctamente—el estado de nuestra unión es fuerte. Él describió una agenda clara esta noche con una mano abierta hacia la cooperación bipartidista. Juntos podemos continuar haciendo a Estados Unidos más seguro y fuerte durante el Siglo 21", escribió.

La líder de la minoría demócrata en el Senado, Nancy Pelosi, representante de California, como era de esperarse, fue dura en su crítica al discurso del presidente republicano.

"Esta noche, @realDonaldTrump presentó un discurso auto-congratulatorio sin visión. Prometió unidad, pero sembró división. Estados Unidos merece algo mejor", dijo Pelosi.

Charles Schumer, el líder demócrata en el Senado dijo que el discurso del presidente Trump no acercó al país como esperaban muchos estadounidenses.

"Tras un largo y divisivo año muchos estadounidenses ansiaban que el presidente presentara una visión unificada para el país. Desafortunadamente su discurso sobre el Estado de la Unión inflamó las llamas de la división en lugar de acercarnos", dijo Schumer en Twitter.