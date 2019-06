RBG: heroína de la vida real

AVENGERS

"Avengers: Endgame" fue la máxima ganadora en los premios MTV de TV y películas, el lunes. La cinta de Marvel, ganó premios a mejor película, el villano (Josh Brolin en el papel de Thanos) y Robert Downey Jr. por Iron Man.

Pero la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, de 86 años, fue elegida como la mejor 'héroe' o 'heroína' de la vida real. Ginsburg no asistió a la ceremonia de MTV que tuvo lugar en la ciudad costera de Santa Mónica, en Los Angeles.

GAME OF THRONES

Los premios MTV Movie and TV consisten en trofeos en forma de palomitas de maíz y son elegidos por el público, en línea.

La fantasía medieval "Game of Thrones" fue nombrada mejor programa de televisión.

Elisabeth Moss, protagonista de “The Handmaid’s Tale,” se llevó el premio a la mejor actuación en un programa de televisión, una categoría que estaba compuesta exclusivamente por mujeres.

CAPTAIN MARVEL

Brie Larson, la “Capitana Marvel”, triunfó en la categoría de mejor pelea.

El actor, productor y luchador Dwayne "The Rock" Johnson recibió el premio Generation por una carrera que abarca más de 30 películas y programas de televisión, incluida la franquicia cinematográfica "Fast and Furious".

ELTON JOHN

El «Rocketman», Elton John está de visita en Francia como parte de su gira de despedida The Farewell Yellow Brick Road Tour.

El viernes 21 de junio el presidente Emmanuel Macron lo condecorará con la Legión de Honor. El viernes también se celebra el día de la fête de la musique.

Elton John aprovechará la ocasión para hacer un llamado a la reconstitución del fondo mundial de la lucha contra el sida, la tuberculosis y el paludismo.

YOU NEED TO CALM DOWN: TAYLOR SWIFT

Taylor Swift presentó un video musical en el que exhorta a lograr más protecciones legales para gays, lesbianas y personas transgénero.



El video corresponde al nuevo sencillo de Swift "You Need to calm down”.

Las celebridades en el video que se identifican como LGBT incluyen a Ellen DeGeneres, Billy Porter, RuPaul y Adam Lambert.