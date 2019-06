Raza, política sexual y el inframundo en los premios Tony

La raza, la política sexual y un viaje al inframundo están a punto de tomar el centro del escenario el domingo en Nueva York en la ceremonia anual de los premios Tony, honrando lo mejor de Broadway.

Presentando por la personalidad del late show James Corden, los Tonys logran una temporada récord para Broadway, tanto en venta de entradas como en recibos de taquilla, que excedieron los 1.800 millones de dólares.

Con una asistencia superior a la de 10 equipos deportivos de Nueva York y Nueva Jersey combinados, Broadway está en auge, como nunca al tratar temas de actualidad.

"Estamos más en sincronía con los cruces de corrientes de los tiempos", indicó Heather Hitchens, presidenta de American Theatre Wing, quienes organizan los Tonys junto a The Broadway League.

"Puedes verlo en los temas de casi todos los shows", dijo, agregando que: "es difícil pensar en un show que no toque temas relevantes o actuales".

La presidenta de The Broadway League, Charlotte St. Martin, dijo que los temas de actualidad y los precios promedio de las entradas de menos de 100 dólares atraen a los fanáticos más jóvenes.

'Hadestown', de Anais Mitchell, una ópera popular oscura sobre unos jóvenes amantes atrapados en el inframundo, está a punto de llevarse el premio a mejor musical, después de recibir 14 nominaciones.

Pero 'The Prom', un musical sobre un grupo de actores egocentristas de Broadway que invaden un pueblo del medio oeste para ayudar a una lesbiana que quiere llevar a su novia al baile de graduación, tiene sus seguidores, como también los tiene 'Tootsie', un exitoso espectáculo basado en la película de 1982 sobre un actor en problemas que encuentra el estrellato haciéndose pasar por una mujer.

'Tootsie' se espera que le otorgue el Tony como actor principal a Santino Fontana, mientras que Bryan Cranston, favorito como el presentador de noticias de TV desquiciado en la obra 'Network', encuentra competencia en Jeff Daniels como el noble abogado Atticus Finch en el drama racial 'To Kill a Mockingbird'.

La sexualidad está en el centro de la rivalidad del premio a mejor obra con la nominación de 'Torch Song' y 'Boys in the Band', pero 'All My Sons', de Arthur Miller, o 'The Waverly Gallery' podrían prevalecer.

Pero los vigilantes de los primeros dicen que Elaine May, la veterana escritora y directora, se espera que gane mejor actriz en una obra por su conmovedor giro en 'The Waverly Gallery' como una paciente de Alzheimer.

El favorito para mejor obra es la obra británica de Jez Butterworth 'The Ferryman', un examen desgarrador de una familia durante la violencia sectaria en Irlanda del Norte, en la década de 1980, que obtuvo nueve nominaciones.

Políticas sexuales tienen un aire en el show de una sola mujer de Heidi Schreck, 'What the Constitution Means to Me', mientras que el intento infructuoso de Hillary Clinton por la Casa Blanca en 2008 es revisitado en "Hillary and Clinton".

Los premios Tony serán transmitidos en vivo desde Nueva York por CBS a las 8:00 p.m EDT.