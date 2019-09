Rambo: 40 años después

RAMBO: LAST BLOOD

Casi cuatro décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos: John Rambo.

Rambo debe enfrentar su pasado y re-descubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final.

Paz Vega acompaña a Stallone en la actuación (sobre-actuación). “Rambo: Last Blood” está dirigida por Adrian Grunberg.

JURASSIC PARK

Cráneos de dinosaurios de Jurassic Park, un casco de soldado de Star Wars y la granada de mano sagrada de Monty Python se encuentran entre los recuerdos de películas que serán vendidos en Londres, en una subasta que los organizadores esperan supere los 6 millones de libras ($ 7,5 millones).

THE SHINING

También a la venta estará el hacha de Jack Nicholson de "The Shining" y su traje morado de Joker en "Batman".

Prop Store, minorista especializado en souvenirs de películas y organizador de la subasta espera que el casco de soldado de asalto de la película original de "Star Wars" de 1977 se venda en 180.000 libras.

El actor Syd Wragg, que usó el casco en la película, estuvo presente el miércoles en la exposición de objetos que serán subastados en Londres. Su nombre, aún visible, está marcado con pluma en el interior del casco.

Prop Store ha exhibido alrededor de 250 de los 900 lotes en el edificio BFI Imax donde se realizará la subasta, programada para el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

DON'T YOU WANT ME

Está de cumpleaños Joanne Catherall, cantante de The Human League.

Formado en Sheffield, Inglaterra, en 1977, el grupo alcanzó éxito comercial con su tercer álbum Dare en 1981.

El álbum contiene "Don't You Want Me" que llegó al número 1 en el Reino Unido y aquí en EE.UU.