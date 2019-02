Queen se presentará en los premios Oscar

ROMA

Una de las candidatas fuertes a llevarse el Oscar a Mejor Película es “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Nuestro corresponsal en Los Angeles, Arturo Martínez, tuvo la oportunidad de conversar con Yalitza Aparicio, la actriz que interpretó al personaje central de la película, Cleo, una empleada doméstica que vive en la residencia de una familia de cuatro hijos en la capital mexicana.

Aparicio está nominada a un Oscar a Mejor Actriz.

QUEEN

La banda británica Queen se presentará en vivo en la ceremonia de los Oscar, el domingo 24 de febrero.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo el anuncio en un tuit, el lunes, utilizando parte de la letra del tema “Bohemian Rhapsody”.

El grupo del que Freddy Mercury fue líder vocalista ahora está compuesto por los miembros originales Brian May y Roger Taylor, y la ex estrella de "American Idol" Adam Lambert como voz principal-- sin el bajista John Deacon, compositor de “Another one bites the dust”.

"Bohemian Rhapsody" tiene cinco nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo mejor actor para Rami Malek, quien interpreta a Mercury. La cinta ha recaudado más de $ 854 millones en la taquilla mundial para convertirse en la película biográfica musical más exitosa de la historia.

La academia no dijo qué canciones interpretará Queen o cuándo aparecerán en el escenario durante la transmisión por televisión, que por cierto no tendrá anfitrión por primera vez en 30 años.

Otras actuaciones musicales en la ceremonia del domingo incluirán a Lady Gaga y el actor y director Bradley Cooper cantando su canción nominada al Oscar "Shallow" de la película "A Star is Born", mientras que Bette Midler cantará la nominada a mejor canción original "The Place Where Lost Things Go" de la película "Mary Poppins Returns".