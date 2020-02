¿Qué películas son las favoritas para ganar el Oscar esta noche?

Las estrellas de Hollywood caminarán sobre la alfombra roja este domingo para asistir a los Oscar, la mayor noche de premios de la industria del cine.

Nueve películas estarán compitiendo por el galardón más codiciado de los Premios de la Academia - Mejor Película. Expertos de la industria afirman que la favorita es la película de la Primera Guerra Mundial, “1917”, que ganó varios premios las últimas semanas.

Sin embargo, hay otros fuertes competidores por el premio, incluyendo la sátira social surcoreana “Parasite” (“Parásito”), y la favorita sentimental de Hollywood Once Upon a Time in Hollywood" (“Érase una vez en Hollywood”) de Quentin Tarantino.

En la mezcla también está la película basada en el cómic “Joker”, la cual lidera en todas las categorías con 11 nominaciones. Su estrella, Joaquin Phoenix, es el favorito para ganar en la categoría de mejor actor.

La saga de la mafia de Martin Scorsese “The Irishman” (“El Irlandés”) perdió impulso durante la temporada de premiación al no lograr llevarse a casa premios importantes en las categorías de actuación o dirección en ceremonias anteriores, pero todavía compite por 10 Oscars, incluyendo mejor película.

“Parasite” (“Parásito”), una película en coreano, es la favorita para ganar en la categoría de película internacional. Haría historia si gana en la categoría internacional y por mejor película.

En la categoría de mejor director son todos hombres este año, desatando controversias. Los que van por el premio incluyen a Sam Mendes (“1917”), Martin Scorsese (“The Irishman”), Todd Phillips (”Joker”), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood”) y Bong Joon Ho (“Parasite”).

Renee Zellweger es la favorita para ganar en la categoría de mejor actriz por su papel como una anciana Judy Garland en “Judy". Otra mujer que va por el premio de mejor actriz, Cynthia Erivo, es la única persona de color nominada en cualquier categoría de actores, renovando las críticas del año pasado de que la membresía de la academia no es lo suficientemente diversa.

La noche de los Oscar, transmitida desde el teatro Dolby de Los Ángeles, no tendrá un anfitrión por segundo año consecutivo. Los presentadores de los premiso incluirán muchos artistas, como Tom Hanks, Jane Fonda y Diane Keaton.

El espectáculo también incluirá actuaciones en vivo de músicos compitiendo por la mejor canción original Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissie Metz y Erivo. La cinco veces ganadora del Grammy e intérprete del próximo tema de James Bond, Billie Eilish, también se presentará.