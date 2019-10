¿Qué ocurre con la prensa en Ecuador en medio de la actual crisis?

Periodistas y organizaciones del gremio en Ecuador han denunciado algún tipo de agresión en su contra desde el inicio la pasada semana de las protestas en Ecuador, desatadas por la eliminación al subsidio a los combustibles decretada por el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre y el subsiguiente estado de excepción.

Consultada por la Voz de América, Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), explicó que el organismo sigue de cerca la situación de violencia y arrestos por corto tiempo a reporteros que han cubierto las manifestaciones, y reiteró el derecho de la prensa a cubrir las manifestaciones y los eventos políticos en los países donde se produzcan.

Además señaló que desde tiempos del expresidente Rafael Correa, existe en Ecuador "una historia de censura y unos patrones muy fuertes de represión a la prensa en la última década".

"Muchas autoridades allá ya están acostumbrados a que desde la prensa no le van a criticar mucho", expresó Southwick. "La gente tiene derecho a manifestarse y la prensa tiene todo el derecho de estar cubriendo las acciones".

Dijo además que se trata de un contexto "un poquito nuevo" en algún sentido y afirmó que Ecuador no es un país donde se ve tanta violencia física contra los periodistas como en otras naciones de la región.

"La mayoría de los casos de censura y la agresión contra la prensa en Ecuador tiene que ver con las leyes y con la censura", afirmó.

La situación actual, explicó, es nueva "tanto para las fuerzas de seguridad como para la prensa (...) la misma policía no está tan acostumbrada a manejar manifestaciones donde hay mucha prensa, por eso falta la conciencia de cuál es el papel de la prensa allá y que sí tienen la responsabilidad de que puedan hacer su trabajo con seguridad".

"Lo que estamos viendo en Ecuador es resultado del contexto, no sabemos exactamente lo que va a pasar y vamos a estar muy atentos para que no se convierta en una oportunidad de imponer más censura a algunos medios", afirmó la funcionaria de CPJ a la VOA.

¿Cuáles han sido las denuncias en Ecuador?

Fundamedios, una organización no gubernamental ecuatoriana creada en 2007 con el fin de apoyar a medios de comunicación y periodistas vigilando las amenazas y atentados contra la libertad de expresión, contabilizó que 42 periodistas de 23 medios ecuatorianos sufrieron algún tipo de agresión durante la cobertura de una huelga general de transportes la semana pasada.

La organización registró 24 casos en que los policías abordaron de forma violenta a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios digitales, impresos y televisivos. Hubo también 11 casos de agresión verbal por manifestantes contra una periodista, y un camarógrafo fue atropellado por un taxista.

También la Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador denunció agresiones físicas y verbales por parte de las fuerzas de seguridad contra profesionales de los medios de comunicación que cubrieron las protestas. En otros casos, personas que participan en las protestas han insultado y atacado a los comunicadores, aun durante transmisiones en vivo.

El corresponsal de la Voz de América, Gustavo Ortega, reportó el pasado viernes 4 de octubre desde la capital ecuatoriana versiones acerca de arrestos y denuncias de unos 19 miembros de la prensa de obstrucciones a sus actividades por parte de las autoridades.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó un estado de excepción después de las manifestaciones contra la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Fundamedios exigió al gobierno nacional que garantice la protección al trabajo de la prensa. “No es posible que tantos profesionales de la comunicación hayan sido agredidos por la Policía Nacional de forma tan violenta mientras cumplían con el deber de informar a la ciudadanía”, dijo la organización.

El martes, la emisora de radio Pichincha Universal denunció un allanamiento a su sede por parte de Policía y la Fiscalía del país, reportó la cadena Telesur.

¿El riesgo de cubrir manifestaciones?

Southwick, de CPJ, dijo que lo que ocurre en Ecuador no difiere mucho de lo que pasa con la prensa en otras muchas naciones donde ocurren protestas contra el gobierno: "Lo que estamos viendo en Ecuador es lo que estamos viendo en muchos países del mundo que están en medio de la tormenta".

El 3 de octubre, la presidencia emitió comunicados que llamaron al respeto a las actividades de la prensa.

"Reconocemos la importancia del ejercicio periodístico para mantener informada a la ciudadanía de forma veraz y oportuna. Por lo tanto, todo acto de violencia debe ser criticado y denunciado a las autoridades competentes", indicó la Secretaría de Comunicación en un comunicado tras los incidentes la pasada semana.

Estos hechos sin embargo, según algunos, no representan una campaña sistemática por parte del gobierno contra los medios de comunicación o la libertad de prensa. Un veterano periodista ecuatoriano calificó los hechos como incidentes aislados que en algunos casos fueron provocados por la inexperiencia de algunos periodistas que sin percatarse se ubicaron en las áreas de acción de los policías antidisturbios.

"Si me le paro enfrente a un policía que está haciendo su trabajo y me golpean no me voy a poner yo a llorar", dijo en Miami, Jaime Mantilla, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y exdirector de los diarios ecuatorianos El Comercio y Hoy, este último clausurado por el gobierno del presidente Rafael Correa.

"Lo que pasa es que ahora hay muchos periodistas hipersensibles, que ya no les gusta raspar zapatos y sólo viven metidos en las redes sociales", dijo Mantilla.

(Colaboraron en esta nota Waldo Serrano, Laura Sepúlveda y Joel Gutiérrez)