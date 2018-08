Pyongyang denuncia llamado de EE.UU. a cumplimiento de sanciones

Corea del Norte denunció el jueves los llamamientos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones internacionales a pesar de sus movimientos de buena voluntad y dijo que no se pueden esperar avances en las promesas de desnuclearización si Washington sigue un "guión de actuación obsoleto".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo que Pyongyang había detenido las pruebas nucleares y de misiles, desmanteló un campo de pruebas nucleares y devolvió los restos de algunos soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.

Sin embargo, agrega, Washington seguía insistiendo en la "desnuclearización primero" y había "respondido a nuestras expectativas al incitar las sanciones y presiones internacionales”.

"Mientras Estados Unidos niegue incluso el decoro básico para su socio de diálogo y se aferre al guión de actuación obsoleto que todas las administraciones anteriores han intentado y fracasado, no se puede esperar ningún progreso en la implementación de declaración conjunta de Corea del Norte y EE.UU. que incluye la desnuclearización”, indicó el Ministerio.

La afirmación de Corea del Norte parece contradecir cómo el presidente Donald Trump resumió las relaciones de EE.UU. con Pyongyang mientras hablaba el martes con líderes empresariales en su resort de golf en Nueva Jersey.

"Corea del Norte lo estamos haciendo bien, creo que tenemos muchas buenas conversaciones que están teniendo lugar. Eso ha estado sucediendo durante muchos, muchos años. Creo que ya saben, nos fuimos hace tres meses. Alguien dirá, 'espera un minuto, ¿por qué no se mueve rápido? Han estado trabajando en esto durante 40 años. Salí hace tres meses. Recuperamos a nuestros rehenes, no hay más misiles volando sobre Japón, no hay más cohetes en aumento, no hay pruebas nucleares y tenemos una buena relación con Corea del Norte, entonces veremos cómo funciona”, dijo Trump.