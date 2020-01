Analista: Putin propone cambios que lo mantendrían en el poder hasta después de 2024

El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere trasladar algunos de los poderes presidenciales al parlamento antes de que termine su cuarto y probablemente último mandato como presidente. Propuso cambios constitucionales a tal efecto en su discurso sobre el estado de la nación el miércoles.

Putin también reorganizó el gabinete, nombrando a un funcionario gubernamental poco conocido como nuevo primer ministro para reemplazar a Dmitry Medvedev. Los analistas ven los movimientos inesperados de Putin como allanando el camino para mantenerse en el poder después de 2024, cuando termina su mandato presidencial.

Putin dijo que los cambios son necesarios pero que sus propuestas se someterán a un referéndum nacional.

"Rusia se enfrenta a avances, tareas históricas, y la contribución de todos es significativa. Juntos cambiaremos la vida para mejor. A menudo uso esta palabra, juntos, porque Rusia somos nosotros", dijo Putin.

El anuncio de Putin solo puede significar una cosa, dice el analista de Rusia Peter Eltsov.

"Quiere asegurar la continuidad de sus políticas. Si va a poder hacerlo es una gran pregunta".

Eltsov, autor del nuevo libro "The Long Telegram 2.0: A Neo-Kannanite Approach to Russia", dice a lo largo de los años, Putin ha desarrollado los poderes presidenciales y ahora quiere retroceder antes de que alguien más se convierta en presidente. Él dice que Rusia no se ha beneficiado de sus poderosos líderes autocráticos.

"Esa es una de las mayores debilidades de Rusia porque el presidente es básicamente un zar y lo mismo que con Stalin: cuando una persona tan poderosa como Putin se va, claramente hay un vacío de poder, y nunca se sabe qué va a pasar cuando todo depende de una persona ".

Medvedev renunció de inmediato como primer ministro el miércoles, diciendo que el presidente debe tener espacio para llevar a cabo los cambios que quiere hacer. Putin nombró a Mikhail Mishustin, jefe relativamente poco conocido del Servicio de Impuestos Federales, para que sirviera como primer ministro interino, mientras le daba a Medvedev, su antiguo aliado, un nuevo trabajo como jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia.

Eltsov dice que Medvedev cumplió un mandato de cuatro años como presidente solo para ocupar el puesto de Putin. Pero él dice, Putin ahora puede querer traer gente nueva al gobierno y elegir un nuevo sucesor a largo plazo entre ellos.

"Es pragmático y práctico y probablemente quiera ver cómo funcionan, cómo funcionan en el gobierno y hay suficiente tiempo. Podría ser otra persona (además de Medvedev). Creo que podría ser alguien significativamente más joven".

Eltsov dice que el control del gobierno ruso sobre los medios de comunicación y su poderosa máquina de propaganda asegurará que las propuestas de Putin ganen el referéndum.