Trump arremete contra gobierno puertorriqueño

Tras una semana de protestas en puerto rico, el presidente Donald Trump arremetió contra el gobierno de la isla caribeña a través de su cuenta en twitter.

TRUMP TUIT: “A lot of bad things are happening in Puerto Rico. The Governor is under siege, the Mayor of San Juan is a despicable and incompetent person who I wouldn’t trust under any circumstance, and the United States Congress foolishly gave 92 Billion Dollars for hurricane relief, much....”

“Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El Gobernador está en estado de sitio, la Alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente en quien no confiaría bajo ninguna circunstancia, y el Congreso de los Estados Unidos dio tontamente 92 mil millones de dólares para el alivio de huracanes, mucho ... "

Ante el comentario de Trump, Yulín Cruz, la alcaldesa de Puerto Rico lo critico por no condenar el comportamiento del gobernador Rosselló.

Alcaldesa: “Mr. TRUMP, I understand you are unwilling and unable to understand DIGNITY when it hits you straight on. I also understand you cannot condemn corrupt, misogynistic, homophobic, and abusive behavior. After all, if you did, you would be passing judgement on yourself.”

"Señor. TRUMP, entiendo que no tiene la voluntad y es incapaz de entender la DIGNIDAD cuando le golpea directamente. También entiendo que no puede condenar el comportamiento corrupto, misógino, homofóbico y abusivo. Después de todo, si lo hicieras, estarías juzgando a ti mismo ".

Pero, detrás de las protestas presentadas a lo largo de la semana tanto en Puerto Rico como en diferentes ciudades de Estados Unidos, hay más que un escándalo político por las conversaciones a través de Telegrama entre el actual Gobernador Ricardo Rossello y su círculo político.

Lo que viven los puertorriqueños es una crisis económica que lleva más de 10 años, y que tras el paso de los huracanes Irma y Maria en el 2017 se agudizo llevando alrededor del 40% a vivir en la pobreza según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

