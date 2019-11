Integrantes de la diáspora boliviana protestan en Washington

Dos grupos de la diáspora boliviana en Washington con ideologías diferentes protestaron este fin de semana delante de la Casa Blanca.

Uno de los grupos, formado mayoritariamente por ciudadanos de origen boliviano, protestó para mostrar su rechazo al expresidente Evo Morales y expresar que, según ellos, “En Bolivia no se ha llevado a cabo ningún golpe de estado”.

“Nos estamos manifestando porque no fue un golpe de estado lo que pasó en Bolivia. Yo voté por Evo cuando tenía 18 años. No he conocido a otro presidente y tengo 33 años ahora. Eso no es una democracia”, afirmó Daniela Valdivia a la Voz de América. “Nos hizo el fraude más grande de la historia, todos sabemos que fue un fraude” añadió.

“Queremos hacer entender al mundo que lo que pasó en Bolivia no fue un golpe militar. Toda la gente salió a las calles pacíficamente a decirle no a un dictador” afirmó Paolo Iporre, uno de los manifestantes más entusiastas.

El otro grupo que protestó, formado por personas de origen boliviano, de otros países latinoamericanos y de estadounidenses, expresó su apoyo al expresidente Morales y calificó de “golpe de estado” los recientes acontecimientos en Bolivia.

Juan Carlos Cadima, explicó a la VOA: “Estamos en esta manifestación rechazando el golpe de estado que se ha llevado a cabo en Bolivia. Es un golpe de estado planificado desde hace mucho tiempo”

Otro de los integrantes de la protesta, Lenin Chiriquina, comentó: “Se ha ejecutado y se ha consumado un golpe de estado en Bolivia. Un gobierno legítimamente electo fue derrocado con el financiamiento de los EE.UU”.

Las diferencias ideológicas entre ambos grupos provocaron que se vivieran algunos momentos de tensión, ya que protestaron a tan sólo unos metros de distancia.

Las manifestaciones se llevan a cabo después de las tumultuosas semanas que ha vivido Bolivia, primero con las protestas en las calles, y después con la renuncia del presidente Evo Morales. Actualmente Morales se encuentra exiliado en México y la senadora Jeanine Áñez ha asumido interinamente la presidencia del país latinoamericano.