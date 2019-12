EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: Prevención VIH

INTRO TEXT: Un nuevo programa ofrecerá a miles de estadounidenses, sin seguro médico, la opción de recibir una medicina que previene el VIH, el virus que causa el SIDA. Ciertos expertos en el tema critican el programa por que no cubrirá todos los costos asociados con el proceso. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América.

INTRO SLUG: Programa de prevención de VIH

LIST NAMES / TIMES:

09- 1:13 - 1:24

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

[[TRT=1 :27 ]]

[[OUTCUE: LF, VOA, WASHINGTON .]]

INTRO: Un nuevo programa ofrecerá a miles de estadounidenses, sin seguro médico, la opción de recibir una medicina que previene el VIH, el virus que causa el SIDA. Ciertos expertos en el tema critican el programa por que no cubrirá todos los costos asociados con el proceso. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América.

SLUG: Programa de prevención de VIH

PKG

La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de un nuevo programa de prevención de VIH, para personas en riesgo, que no tienen seguro médico. Estos miles de individuos tendrán acceso a la medicina Truvada, conocida como PreP, tras someterse un análisis de sangre que confirme que no son portadores del virus.

“Listo, preparado, PrEP es un componente clave de la iniciativa Finalizar la epidemia de VIH: Un plan para America (E – H- E). E –H - E tiene como objetivo reducir el número de nuevas infecciones por VIH, en Estados Unidos, en un 75%, en cinco años, y en un 90%, en 10 años".

“Ready, Set, PrEP is a key component of the Ending the HIV Epidemic: A Plan for America (EHE) initiative. EHE aims to reduce the number of new HIV infections in the United States by 75% in five years and by 90% in 10 years”

Eso indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos en una declaración sobre el programa. Los exámenes de sangre son requeridos durante el tiempo que las personas toman la medicina preventiva. Algo que no estaría cubierto monetariamente, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Mientras tanto, Kevin Jordan Contreras, experto en PreP, de la clínica Whitman Walker Health, en la capital, afirmó que el programa tiene el potencial reducir las disparidades, pero reconoce las barreras de que todo el proceso no esté cubierto.

Kevin Jordan Contreras, PrEP Navigator at Whitman-Walker Health

“Es necesario un mayor apoyo financiero para las visitas continuas a los proveedores y el monitoreo de laboratorio para que la aceptación de la PrEP se realice plenamente, ya que las personas en PrEP deben visitar a sus proveedores médicos para realizar análisis de laboratorio, cada 3 meses. Los costos asociados de las visitas de seguimiento y el trabajo de laboratorio pueden crear barreras adicionales para acceder al PrEP ”

“Increased financial support for ongoing provider visits and lab monitoring is necessary for PrEP uptake to be fully realized – as folks on PrEP must visit their medical providers for lab work every 3 months. The associated costs of follow-up visits and lab work can create additional barriers to accessing PrEP.”

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“Washington DC es la segunda ciudad de Estados Unidos con el mayor uso de la pastilla de prevención, después de Nueva York, según los Centros de Control y Prevencion de Enfermedades del país norteamericano”.

Las autoridades gubernamentales indicaron que más de un millón de personas están en riesgo de contraer VIH, en Estados Unidos. LF, VOA, WASHINGTON