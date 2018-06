Primera dama Melania Trump hará segunda visita a la frontera

La primera dama Melania Trump hará un segundo viaje a la frontera con México esta semana para visitar las instalaciones que albergan a familias inmigrantes que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, confirmó el viaje, pero declinó dar detalles.

Sería la segunda visita de la primera dama al área desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada, poniendo fin a la práctica de separar a los niños de sus padres en la frontera.

La primera visita de la Sra. Trump a una instalación en McAllen, Texas, el jueves pasado le permitió ver de primera mano las condiciones de los niños detenidos en la frontera.

Pero el viaje fue eclipsado en gran parte por el alboroto sobre su elección de vestimenta. Al abordar el vuelo a Texas en una base de la Fuerza Aérea en las afueras de Washington, la Sra. Trump llevaba una chaqueta verde con la frase, "¿Realmente no me importa. Y a tí?" escrita en la parte posterior. Su oficina más tarde dijo que no había "ningún significado oculto" detrás de la chaqueta Zara de 39 dólares.