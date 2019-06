Israel expresa respaldo a EE.UU. por enfrentamiento con Irán

Mientras continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Israel respalda al presidente Donald Trump, pero le preocupa que Irán pueda usar su reemplazo, Hezbollah, para atacar a Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó en claro de qué lado está Israel en un conflicto entre Estados Unidos e Irán.

"En las últimas 24 horas, Irán ha intensificado su agresión contra Estados Unidos y contra todos nosotros, y repito mi llamamiento para que todos los países amantes de la libertad que apoyen a Estados Unidos en su esfuerzo por detener la agresión iraní. Israel se mantiene al lado de Estados Unidos en esto", dijo Netanyahu.

Las tensiones aumentaron esta semana cuando Irán derribó un avión no tripulado estadounidense. Estados Unidos dice que el dron estaba volando en el espacio aéreo internacional, mientras que Irán insiste en que estaba en su espacio aéreo.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que sí ordenó atacar en tres puntos en Irán en represalia al dron derribado por los iraníes, pero decidió dar marcha atrás cuando se enteró cuántas personas iban a morir.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump clarificó las especulaciones y confirmó lo publicado en los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post.

"El lunes derribaron un avión no tripulado que volaba en aguas internacionales. Nosotros estuvimos listos para atacar en represalia anoche en tres lugares diferentes, cuando pregunté cuántos morirían. 150 personas señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes de disparar lo paré", escribió Trump.

Anteriormente, el presidente dijo que Irán estaba claramente equivocado.

"Irán cometió un gran error. Este avión no tripulado estaba en aguas internacionales, claramente, lo tenemos todo documentado. Está documentado científicamente, no solo las palabras y cometieron un error muy grave. ¿Cómo responderá? Lo averiguará. ¿Estás dispuesto a ir a la guerra con Irán? Lo descubrirás ".

Además del ataque con aviones no tripulados, Estados Unidos dice que Irán atacó dos petroleros en el estrecho de Ormuz. En medio de la creciente tensión, tanto las aerolíneas estadounidenses como las internacionales dijeron que cambiarían sus rutas de vuelo a India y China para evitar volar sobre Irán.