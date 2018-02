Senado optimista de lograr acuerdo sobre presupuesto a largo plazo

Los líderes del Senado trabajaron el martes arduamente para tratar de finalizar un acuerdo sobre el presupuesto de la nación por los próximos dos años, que evitaría repetir un cierre gubernamental como el del mes pasado y que no incluye una solución para los "dreamers".

No obstante, el presidente Donald Trump dijo que no le importaría que el cierre sucediese si el Congreso no puede acordar restricciones de inmigración más duras.

"Si no cambiamos la legislación, si no nos deshacemos de estas lagunas en las que se permite a los asesinos ingresar a nuestro país y seguir matando ... si no lo cambiamos, vamos a cerrar”, dijo Trump durante un panel político en la Casa Blanca que discutía el aumento de la violencia atribuida a la pandilla MS-13, conocida también como mara salvatrucha..

"Me encantaría ver un cierre si no nos ocupamos de esto", reiteró Trump.

Los comentarios del presidente parecieron desconectados casi totalmente de los esfuerzos que se hacen en el Capitolio, donde la Cámara de Representantes aprobó el martes una extensión presupuestal temporal que evitaría el cierre gubernamental, pero que los demócratas no aceptarían en el Senado, y que si se concreta el acuerdo que trabajan, ya no sería necesaria.

El acuerdo al que se acercan los senadores contempla un incremento sustancial en los fondos para el Pentágono, los programas sociales federales, así como también un refuerzo al fondo para desastres y hasta una legislación crucial para aumentar el límite de endeudamiento del gobierno que evitaría la posibilidad de impago.

Las negociaciones han estado siendo conducidas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, de Kentucky, y el de la minoría demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York.

“Creo que estamos encaminados a conseguir un acuerdo y conseguirlo muy pronto”, dijo un optimista McConnell.

Para llegar a ese acuerdo los demócratas han renunciado a la posibilidad de solucionar el tema de la protección a los “dreamers” en este momento, y han aceptado discutirlo la próxima semana, por sí solo.

Es una apuesta arriesgada. Semanas de negociaciones han dejado a los dos partidos tan divididos como al principio sobre la manera de extender la protección para los jóvenes inmigrantes que llegaron de forma indocumentada al país siendo niños.

McConnell dijo el martes que si bien espera que “vamos a terminar teniendo algo”, no está seguro que la medida que se proponga pueda conseguir los 60 votos necesarios para ser aprobada.

El plan actual de gastos a corto plazo para todas las agencias gubernamentales expira a la medianoche del jueves. Hubo un cierre gubernamental parcial de tres días a mediados de enero, el primero del país desde 2013, que también giró en torno a cuestiones de inmigración polémicas.

"El presidente no aboga por el cierre, eso es culpa de los demócratas que no hacen su trabajo", dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, durante una rueda de prensa poco tiempo después. "El presidente quiere un acuerdo a largo plazo, y quiere un acuerdo sobre inmigración. Y esperamos que los demócratas se sienten a la mesa y hagan esas cosas".

En una declaración posterior, la Casa Blanca dijo que apoyaría un proyecto de ley de financiamiento provisional que mantendría el gobierno abierto hasta el 23 de marzo y les daría a los legisladores más tiempo para negociar un acuerdo de inmigración.

El presidente ha dicho que apoya el camino hacia la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes elegibles para DACA, un programa implementado por la administración Obama para proteger de la deportación a los dreamers.

A cambio, Trump exige fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una reducción en la inmigración legal a Estados Unidos y la eliminación de la lotería de visas.

McConnell reiteró su compromiso de debatir el tema, pero no dijo si el plan de inmigración de Trump serviría como punto de partida, o si la cámara consideraría una propuesta bipartidista más limitada que aborda DACA y seguridad fronteriza .

"No hay un plan secreto aquí para tratar de impulsar esto en cualquier dirección. El Senado va a trabajar a voluntad", dijo McConnell.

En la Cámara de Representantes, su presidente Paul Ryan, dijo que allí solo consideraría un proyecto de ley que el presidente apoye.