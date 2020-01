Trump busca voto hispano entre evangélicos de Miami en primer acto de campaña de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes en el evento denominado "Evangélicos por Trump", que organiza la iglesia evangélica “Ministerio del Rey Jesús” en Kendall, al sur de Miami (Florida).

El acto que busca dar apoyo al plan de reelección de Trump en los comicios de noviembre próximo comenzará a partir de las cinco de la tarde y se espera que asistan unas 7.000 personas.

La asistencia de Trump se produce tras dos semanas de vacaciones en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach. La coalición evangélica está formada por unos 70 pastores que apoyan públicamente al presidente.

El evento ha sido recibido con ciertas reticencias entre la comunidad inmigrante del sur de la Florida. El pastor Guillermo Maldonado, que se autodenomina "Apóstol", invitó a los indocumentados a asistir al evento de campaña de Donald Trump prometiendo que no les iba a pasar nada.

“Les dijimos que no necesariamente necesitas ser un ciudadano americano para asistir, no que no necesariamente tiene que ser documentado”, dijo Sandy Pineda, abogada de la iglesia, en unas declaraciones recogidas por la cadena Univision.

La visita de Trump a esta iglesia de Miami, a la que pertenecen muchos indocumentados, se ve con cierto recelo entre la comunidad migrante de Estados Unidos, especialmente por las políticas migratorias de línea dura impulsadas por el presidente estadounidense con el objetivo de reducir al máximo la inmigración ilegal.

Maldonado es el pastor y fundador de la megaiglesia “El Rey Jesús” de Kendall. El centro, según reportan varios medios locales, tiene una plataforma para transmitir en vivo, una universidad, un espacio con una piscina para realizar bautismos y sus servicios se ofrecen en inglés y en español.

El discurso de Trump, que durará aproximadamente una hora y con el que espera conquistar el voto hispano, tendrá lugar a las 5pm (hora local). Tras su intervención en la iglesia del sur de la Florida, el mandatario se dirigirá de nuevo a su residencia de Mar-a-Lago.