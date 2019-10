Ecuador: Presidente pide a indígenas cumplir acuerdo y acudir a negociaciones subsidios

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llamó el jueves al movimiento indígena a cumplir con su palabra y acudir a las negociaciones acordadas tras la derogación de un decreto que eliminaba un subsidio a los combustibles, lo que puso fin a una violenta protesta social que estalló a inicios de mes.

Moreno abrió a mediados de octubre una mesa de diálogo con los indígenas y otros sectores sociales para evaluar mecanismos de focalización de los subsidios al diésel y la gasolina extra y elaborar un nuevo decreto que sustituya una medida que desató una de las peores protestas en la última década en el país.

"Por favor, les rogamos cumplir con su palabra. Acudir inmediatamente al diálogo", dijo Moreno durante una reunión con varios sectores sociales, empresariales y académicos para evaluar el mecanismo de focalización del subsidio.

"No vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido (...) El sistema de subsidios se va hacer, un subsidio justo, equitativo y que esté focalizado", explicó Moreno tras el encuentro, al que el movimiento indígena no acudió.

Más tarde, los indígenas y movimientos sociales entregaron a la ONU y la Iglesia Católica, que actúan como mediadores, una propuesta que plantea aumentar impuestos a grandes grupos económicos para subir los ingresos al fisco y así mantener los subsidios a la población.

El movimiento también plantea una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los contratos de comercialización de crudo.

"El que más tiene que pague más", dijo el dirigente indígena Leonidas Iza al explicar la propuesta, que incluye además bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aumentar la recaudación tributaria.

El movimiento ha dicho que el diálogo está parado por falta de garantías del Gobierno y una "persecución" a sus líderes, tras las protestas que se extendieron por casi dos semanas y dejaron unos 10 muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno ha dicho que analiza propuestas de tipo tecnológico para focalizar "adecuadamente" el subsidio, en especial para el transporte público y de carga en zonas rurales.

Ecuador alcanzó en febrero un acuerdo con el FMI por unos 4.200 millones de dólares, en medio de un abultado déficit fiscal y una fuerte deuda externa.

La Asamblea Nacional analiza una reforma tributaria enviada por el Gobierno, con la que se espera recaudar más de 700 millones de dólares adicionales en el 2020, según datos oficiales.