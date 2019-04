Trump sobre informe de Mueller: "Sin colusión, sin obstrucción"

El presidente Donald Trump dijo el jueves que estaba "teniendo un buen día" tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller, según el cual el mandatario no obstruyó la pesquisa sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump catalogó además de "fraude" la investigación, a la que antes ha llamado "caza de brujas".

La información divulgada por el fiscal general William Barr, nombrado por Trump, tampoco encontró "ninguna evidencia" que asocie a la campaña del presidente Donald Trump con el gobierno de Rusia.

Barr dijo que el texto relata 10 incidentes que involucran al presidente Donald Trump y que fueron investigados como posibles actos de obstrucción delictiva a la justicia.

"Sin colusión, sin obstrucción", dijo Trump en un evento el jueves en Washington.

"Nunca hubo, por cierto, y nunca lo habrá", enfatizó. "Tengo que llegar al fondo de estas cosas, lo diré, y esto nunca debería suceder (...) a otro presidente de nuevo".

En su cuenta en Twitter Trump reaccionó más temprano.

Los abogados de Trump

El equipo legal de Trump dijo el jueves que los resultados de la investigación de Mueller reivindican a Trump y muestran que actuó adecuadamente cuando despidió a James Comey, el ex director del FBI.

"Los resultados de la investigación son una victoria total para el presidente (...) está claro que no hubo ningún delito", dijeron en un comunicado sus abogados, Rudy Giuliani, Jay Sekulow, Jane Raskin y Martin Raskin.

"El informe subraya lo que hemos argumentado desde el principio: no hubo colusión, no hubo obstrucción. Después de una investigación de 17 meses, el testimonio de unos 500 testigos, 2,800 citaciones, la ejecución de cerca de 500 órdenes de registro, redadas a primera hora de la mañana, el examen de más de 1,4 millones de páginas de documentos y la cooperación sin precedentes del Presidente, está claro que no hubo ninguna infracción criminal"l, dijeron los abogados.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo: "La nación tiene la suerte de contar con un líder experimentado como Bill Barr para garantizar la máxima transparencia posible y al mismo tiempo proteger cuidadosamente el material clasificado y la información legalmente restringida del gran jurado. Al igual que todos mis colegas, espero revisar cuidadosamente el informe".

La reacción demócrata

Los principales demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos invitaron el jueves a Mueller a declarar públicamente sobre su investigación.

En un comunicado, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticaron al fiscal general por haber escrito lo que llamaron una carta de resumen "sesgada" y por planificar una conferencia de prensa el jueves y luego publicar el informe que detalla los hallazgos de investigación.

"Creemos que la única manera de comenzar a restaurar la confianza pública en el manejo de la investigación del Asesor Especial es que el propio Fiscal Especial Mueller proporcione el testimonio público en la Cámara y el Senado lo antes posible", indicaron ambos demócratas en el texto.

Pelosi luego volvió a pedir "transparencia".