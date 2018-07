Presidente de Haití: "Corregí lo que tenía que se corregido"

El presidente de Haití, Jovenel Moise, instó el sábado a los manifestantes a "irse a casa" después de la suspensión de un alza de los precios del combustible que provocó protestas violentas y dejó al menos dos muertos en la nación caribeña.



En un discurso transmitido por la televisión estatal, Moise dijo que había "corregido lo que tenía que ser corregido" después de un cambio de opinión sobre los aumentos de precios anunciados más temprano ese día.



"Tan pronto como hablan, les escucho. Debido a que empezaron a enviarme este mensaje anoche, lo recibí y corregí lo que tenía que ser corregido", dijo Moise.



"A los que me observan esta noche, les pido a todos: váyanse a casa", dijo, añadiendo que se había ordenado a las autoridades que limpiaran las calles.



La capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores se han paralizado desde la tarde del viernes, con importantes rutas bloqueadas por barricadas, algunas hechas de neumáticos en llamas, y algunos manifestantes incluso pidiendo una revolución en el empobrecido país.



Justo antes de que se anunciara la suspensión, el líder de la cámara baja del Parlamento de Haití había amenazado con una toma del poder por parte del gobierno si los aumentos de los precios del combustible no se revertían.



Los aumentos se habían anunciado el viernes, cuando muchos haitianos estaban absortos en un partido de fútbol de la Copa del Mundo.



"Si no hay respuesta en dos horas, se considerará que el gobierno ha dimitido" y la legislatura se hará cargo, dijo a la AFP Gary Bodeau, presidente de la Cámara de Diputados.



El primer ministro Jack Guy Lafontant luego anunció en Twitter la suspensión de los aumentos de precios y escribió que "la violencia y la democracia son fundamentalmente incompatibles".



Incluso antes de la controversia sobre el precio del combustible, los diputados ya habían comenzado un debate sobre su futuro, y el giro en U del sábado podría conducir a la caída del gobierno.



El viernes por la noche, el guardaespaldas de un político del partido de oposición murió en un altercado con manifestantes en el centro de Puerto Príncipe cuando intentaba atravesar una barricada. Su cuerpo fue luego quemado en el camino.



El sábado por la tarde, un periodista de AFP vio a un joven muerto a tiros.



Un supermercado y otros negocios fueron saqueados y vehículos fueron quemados, principalmente en las zonas ricas de Petionville.



Similares protestas furiosas estallaron en Cap-Haitien, la segunda ciudad más grande, así como en las comunas de Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave.



El servicio de Internet sufrió dificultades, aunque no estaba claro si existía un vínculo con los disturbios.



"Estamos viendo un poco más de calma en este momento", dijo una estadounidense, Stacy Librandi Bourne, a CNN desde Puerto Príncipe, donde, según la red de noticias, estaba entre 50 turistas estadounidenses, niños y misioneros que no pudieron abandonar el país. Oasis Hotel debido a los disturbios.



- 'No destruir' -



Los problemas fueron provocados por un anuncio del gobierno de que los precios de la gasolina aumentarían en un 38 por ciento, el diesel en un 47 por ciento y el queroseno en un 51 por ciento a partir de este fin de semana.



Las protestas impulsaron a varias aerolíneas importantes, incluidas American, Air France, Delta, Jet Blue y Copa, a cancelar vuelos a Puerto Príncipe, al menos hasta el mediodía del sábado.



"Le pido paciencia porque nuestra administración tiene una visión, un programa claro", había llamado Lafontant, un médico de profesión y novato político, horas antes de la suspensión.



"No destruyas, porque cada vez es Haití el que se empobrece".



Haití todavía se está recuperando del huracán Matthew, que se produjo en 2016. Casi 40,000 personas permanecen en campamentos improvisados después de que un terremoto mató a más de 200,000 personas hace ocho años, y miles de personas murieron a causa de una epidemia de cólera que duró un año.



- Subsidios polémicos



El director de la policía nacional también suplicó urgentemente por la calma.



"Entendemos su derecho a protestar", dijo Michel-Ange Gedeon. "Pero no entendemos la violencia".



Al menos dos comisarías y varios vehículos policiales fueron quemados.



Un acuerdo marco firmado en febrero entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Haití implicó la finalización de los subsidios a los productos derivados del petróleo, que son una fuente importante del déficit presupuestario.



Pero los subsidios también ayudan a que el combustible sea asequible en el país más pobre del hemisferio occidental, donde la mayoría de la gente vive en la pobreza extrema, el desempleo es generalizado y la tasa de inflación ha excedido el 13 por ciento en los últimos tres años.



Discutiendo en apoyo de los mayores precios del combustible a primera hora del día, Lafontant dijo que entre 2010 y 2018, los subsidios al combustible del gobierno habían costado mil millones de dólares. Esa cantidad, dijo, "podría habernos permitido construir muchos kilómetros (millas) de carretera ... muchas aulas ... muchas clínicas de salud".