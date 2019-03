Presidente Costa Rica quiere elecciones libres en Nicaragua

Centroamérica no debería estar satisfecha hasta que Nicaragua celebre elecciones libres y restablezca garantías de libertad de prensa, democracia y derechos humanos, dijo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

“Nadie en la región puede estar satisfecho” hasta que no ocurra esto, señaló durante una entrevista con The Associated Press la semana pasada durante una visita a dos estados del oeste de Estados Unidos. “Está en el interés de todos en que haya una solución, y con todos me refiero a la región”

Los problemas en Nicaragua están teniendo un impacto negativo en la inmigración centroamericana y en la economía de la región, explicó el dirigente.

El enfrentamiento político entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y una coalición de estudiantes, empresarios y grupos civiles nicaragüense llamada Alianza Cívica dura casi un año. El diálogo entre las partes se rompió a principios de mes por el encarcelamiento de miembros de la oposición por parte del gobierno.

La alianza no concretó si demanda la liberación de algunas o de todas las 770 personas que se estima están retenidas por el gobierno sandinista tras cerca de un año de protestas. Desde el inicio de la última ronda de conversaciones a finales de febrero, el ejecutivo dejó en libertad condicional a alrededor de 112 personas.

Lea: Gobierno de Nicaragua anuncia liberación en 90 días de presos políticos.

“Creo que llevan razón las personas que piden gestos concretos, como la liberación de las personas, particularmente periodistas”, dijo Alvarado sobre la alianza.

Más de 25.000 nicaragüenses cruzaron la frontera con Costa Rica durante los disturbios, de acuerdo con el gobierno costarricense.

Lea: Costa Rica sigue con atención juicio a periodista en Nicaragua.