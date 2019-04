Premios Pulitzer honran cobertura de tiroteos masivos en 2018

Tres diarios locales de Florida, Pittsburgh y Annapolis, Maryland ganaron el premio Pulitzer el lunes por su cobertura de mortales tiroteos masivos en 2018.

El South Florida Sun Sentinel y el Pittsburgh Post-Gazette fueron reconocidos junto con el Capital Gazette de Annapolis, Maryland, por su cobertura de los tiroteos en una escuela secundaria, una sinagoga y una sala de redacción, respectivamente.

Las agencias Associated Press y Reuters también recibieron el galardón. La AP ganó en la categoría de informes internacionales por documentar los horrores humanitarios de la guerra civil de Yemen, y Reuters ganó un premio de reportaje internacional por el trabajo que costó a dos de sus empleados su libertad: arrojar luz sobre una brutal represión contra los musulmanes rohingya por parte de las fuerzas de seguridad en la mayoría budista de Myanmar.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo cumplen una pena de prisión de siete años después de ser condenados por violar la Ley de Secretos Oficiales del país. Sus partidarios dicen que los dos fueron falsamente incriminados en represalia por sus informes.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal recibieron Pulitzers por ahondar en las finanzas del presidente Donald Trump y por la noticia de los escándalos del dinero secreto que pagó a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones extramaritales con él.

El South Florida Sun Sentinel ganó el Pulitzer en el servicio público por su cobertura de la masacre de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, y por detallar las deficiencias en la disciplina escolar y la seguridad que contribuyeron al crimen.

El Post-Gazette recibió el premio en la categoría de noticias de última hora por sus informes sobre el tiroteo en la sinagoga que dejó 11 muertos. Las autoridades dijeron que el hombre acusado por el ataque criticó a los judíos antes, durante y después de la masacre.

Después del anuncio de Pulitzer, la sala de redacción guardó un momento de silencio para las víctimas."No estamos celebrando sino afirmando (...) el trabajo que nos asignaron en esta tierra", dijo a la sala de redacción David Schribman, el editor ejecutivo ahora retirado que dirigió la cobertura.

El Capital Gazette recibió una mención especial por su cobertura y valor ante una masacre en su propia sala de redacción. El periódico se publicó a tiempo el día después del tiroteo que cobró la vida de cinco empleados, en uno de los ataques más mortíferos contra periodistas en la historia de los Estados Unidos.

El hombre acusado en el tiroteo tenía un rencor de largo tiempo contra el periódico. La junta del Pulitzer otorgó a Capital Gazette una extraordinaria subvención de $ 100,000 para promover su periodismo.

Los Pulitzers, el mayor honor del periodismo estadounidense, reflejaron un año en que el periodismo fue atacado cada vez más de otras maneras.

El premio de reportaje internacional de AP fue para un equipo de periodistas que pasaron un año documentando atrocidades y sufrimientos en Yemen, iluminando el costo humano de su guerra civil de cuatro años.

Como resultado del trabajo de la periodista Maggie Michael, la fotógrafa Nariman El-Mofty y la periodista de video Maad al-Zikry, al menos 80 prisioneros fueron liberados de sitios secretos de detención, y las Naciones Unidas llevaron comida y medicinas a las áreas donde la AP reveló que la gente se moría de hambre mientras los funcionarios corruptos desviaban la ayuda alimentaria internacional.

Los empleados empezaron a aplaudir en la sede de AP en Nueva York, mientras Michael y al-Zikry observaban a través de pantallas de video de varios lugares."Esta es una historia a la que no todos prestaron mucha atención, y estamos muy contentos de poder llamar la atención", dijo Michael.

En EE.UU., los periodistas han estado luchando con ataques contra la integridad de los medios desde el presidente hacia abajo. Trump calificó la cobertura de su administración como "noticias falsas" y asaltó a los medios de comunicación como el "enemigo del pueblo".

Las victorias del Times y The Wall Street Journal, el lunes, pueden provocar más ira por parte del presidente, quien recientemente sugirió que el Times y el Washington Post deben ser despojados de los Pulitzers que ganaron el año pasado por la cobertura de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.

El procurador general William Barr anunció el mes pasado que la investigación de casi dos años del abogado especial Robert Mueller no encontró pruebas de que Trump o su campaña estuvieran de acuerdo con Moscú para influir en la votación.

Este año, el Times fue reconocido por mostrar cómo un presidente que se ha presentado a sí mismo como un hombre en gran parte se hizo millonario por sí mismo, de hecho, recibió más de $ 400 millones en dinero familiar y ayudó a su familia a evitar el pago de cientos de millones de dólares en impuestos.

Trump, quien rompió con el precedente presidencial al negarse a publicar sus declaraciones de impuestos, ha llamado al artículo del Times una "falsa pieza para hacerle daño".

Las victorias del lunes del Times y The Wall Street Journal y del dibujante independiente Darrin Bell pueden enojar aún más al presidente.

El diario reveló el año pasado que el abogado personal del entonces candidato Trump, Michael Cohen, había pagado $ 130.000 en el período previo a su elección de 2016 para silenciar a la estrella del porno Stormy Daniels, quien dijo que tuvo un romance con Trump.

Los fiscales federales han dicho que Trump le ordenó a Cohen que hiciera los pagos para sofocar un posible escándalo sexual en la temporada de campaña. Trump dijo que los pagos eran un asunto privado no relacionado con su candidatura presidencial.

Bell, el ganador del editorial de caricaturas, denunció las "mentiras, hipocresía y fraude en la agitación política que rodea al gobierno de Trump", dijeron los jueces de Pulitzer.



El diario Los Angeles Times se llevó el premio de investigación por historias que revelaron cientos de acusaciones de abuso sexual contra un ginecólogo recientemente retirado de la Universidad del Sur de California, quien ha negado las acusaciones. La universidad recientemente alcanzó un acuerdo de $ 215 millones con las presuntas víctimas.



El premio de reportaje local fue para The Advocate of Louisiana por el trabajo que llevó a una enmienda constitucional estatal que abolió la práctica inusual de Luisiana de permitir veredictos de jurados no unánimes en juicios por delitos graves.



ProPublica ganó el premio de reportaje por la cobertura de inmigrantes salvadoreños afectados por una represión federal contra la pandilla MS-13.



Tony Messenger, del St. Louis Post-Dispatch, recibió el premio al comentario por su serie de columnas sobre personas pobres que fueron devueltas a la cárcel en Missouri porque no podían pagar los costos de un período anterior tras las rejas.



Brent Staples, del New York Times, recibió el premio de redacción editorial. Los jueces dijeron que sus escritos sobre la historia racial de la nación mostraban una "claridad moral extraordinaria".



Los premios de periodismo, otorgados por primera vez en 1917, fueron establecidos por el editor de periódicos Joseph Pulitzer. Los ganadores del premio de servicio público reciben una medalla de oro. Los otros premios llevan un premio de $ 15,000 cada uno.

Con información de AP y Reuters