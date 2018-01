"The Shape of Water" de Del Toro recibe 13 nominaciones al Oscar

AP

“The Shape of Water”, el fastuoso romance con un monstruo de Guillermo del Toro, logró el martes 13 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo mejor película y dirección.

Los votantes del Oscar postularon nueve producciones a mejor película: “The Shape of Water”, ″Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ″Lady Bird”, ″Get Out”, ″The Post”, ″Dunkirk”, ″Call Me By Your Name” y “Phantom Thread”.

“The Shape of Water” estuvo a punto de igualar el récord de 14 nominaciones que comparten “All About Eve” (“La malvada”), ″Titanic” y “La La Land”. El oscuro relato de fantasía de Del Toro recibió múltiples candidaturas por su elenco (Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spencer), su suntuosa música original (de Alexander Desplat) y su proeza técnica.

“Es un privilegio contar historias como ésta y poder hacer películas que muestran que hay vida más allá de la vida que la gente conoce — una que no siempre es vista”, dijo Hawkins, nominada a mejor actriz por su interpretación de una mujer muda que se enamora de una criatura marina.

La película chilena “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio, consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco” de Disney Pixar, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.

Greta Gerwig se convirtió en apenas la quinta mujer en ser nominada a mejor dirección, por “Lady Bird”, y Rachel Morrison hizo historia como la primera mujer nominada a mejor cinematografía, por “Mudbound”.

Los efectos colaterales del escándalo de violencia sexual que sacude a Hollywood se enfocaron particularmente en la categoría de dirección, para muchos un símbolo de la desigualdad de género en la industria del cine. Gerwig le sigue apenas a Lina Wertmuller, Jane Campion, Sofia Coppola y Kathryn Bigelow, la única mujer que ha ganado el premio (por “The Hurt Locker”).

También fue nominado a mejor director Jordan Peele por “Get Out”, el quinto realizador negro postulado en la categoría, y el tercero que se mide por el premio a la mejor película al año siguiente que Barry Jenkins se alzara con el premio por “Moonlight”. Después de Warren Beatty (“Heaven Can Wait”) y James L. Brooks (“Terms of Endearment”), es la tercera persona en recibir nominaciones a mejor película, dirección y guion por su ópera prima.

Aunque todos los favoritos — Frances McDormand (“Three Billboards”), Gary Oldman (“Darkest Hour”), Allison Janney (“I, Tonya”), Sam Rockwell (“Three Billboards”) — recibieron sus respectivas, hubo algunas sorpresas.

Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.“) fue nominado a mejor actor, probablemente eclipsando a James Franco (“Disaster Artist”). Franco fue denunciado de conducta sexual inapropiada, lo cual él ha negado, unos días antes de que cerrara la votación para el Oscar. Los otros candidatos en la categoría son Daniel Day-Lewis (“Phantom Thread”), Timothee Chalamet (“Call Me By Your Name”) y Daniel Kaluuya (“Get Out”).

Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en “All the Money in the World” de Ridley Scott, también recibió una nominación en el apartado de actor de reparto. Plummer fue agregado al filme en refilmaciones poco más de un mes antes de la fecha de estreno.

Quizás más inesperado fue el éxito de “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson, que no solo recibió nominaciones a mejor actor para Day-Lewis (quien ha dicho esta sería su última actuación) y mejor actriz de reparto para Lesley Manville, sino también a mejor película y dirección.

Anderson probablemente desplazó no solo a Steven Spielberg (“The Post”) sino a Martin McDonagh, el director de la que muchos consideran la mejor película del año, “Three Billboards”. Su ausencia es un gran desaire para un filme que ha superado las críticas más duras, incluyendo que no está en contacto con la realidad en cuanto a asuntos raciales.

Aun así, “Three Billboards” consiguió siete nominaciones el martes, ubicándose solo detrás de “The Shape of Water” y “Dunkirk” de Christopher Nolan. La épica ubicada en la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora poco galardonada en la temporada de premios de Hollywood, emergió con fuerza entre los votantes del Oscar, que le dieron ocho nominaciones, muchas de ellas en categorías técnicas.

Aunque las favoritas son mayormente películas independientes, un número de megaproducciones tuvo un buen desempeño: “Blade Runner 2049” recibió cinco nominaciones, “Star Wars: The Last Jedi” cuatro, “Baby Driver” tres, y “Beauty and the Beast” y “Coco” dos. Sin embargo, “Wonder Woman” de Patty Jenkins, que se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos dirigida por una mujer, no recibió ninguna candidatura.

Pero el éxito de taquilla que se forjó el camino menos probable al Oscar fue “Get Out”. La cinta se estrenó en febrero de 2017, el fin de semana de los Premios de la Academia, y llegó a embolsarse 254,7 millones de dólares a nivel global. El martes fue nominada a cuatro premios.

Aunque muchas minorías siguen estando ausentes en las categorías de actuación, la academia de cine, que se ha esforzado en diversificar su membresía, presentó un campo de nominados casi tan diverso como el año pasado cuando “Moonlight”, ″Fences” y “Hidden Figures” powered a rebuttal a las críticas de unos “OscarTanBlancos” de los dos años previos. Cuatro actores negros — Washington, Kaluuya, Spencer y Mary J. Blige (“Mudbound”) — están entre los 20 actores nominados.

Meryl Streep, quien da vida a la editora del Washington Post Katharine Graham en “The Post”, recibió su 21ra nominación al Oscar. Se medirá por el premio a la mejor actriz con McDormand, Hawkins, Saoirse Ronan (“Lady Bird”) y Margot Robbie (“I, Tonya”).

“Estoy más que honrada por esta nominación por una película que adoro, una película que defiende la libertad de prensa, y la inclusión de voces femeninas en el movimiento de la historia”, dijo Streep en un comunicado. “Orgullosa de la película, y de todos sus realizadores. Les agradezco con el corazón lleno”.

La ceremonia del año pasado, con Jimmy Kimmel como anfitrión, generó 32,9 millones de espectadores para la cadena ABC, una caída de 4% en relación con el año previo. Más preocupante, empero, fue la caída en el grupo demográfico clave de adultos de entre 18 y 49 años, que bajó 14% respecto al 2016.

Aunque el espectáculo fue particularmente largo (tres horas y 49 minutos), terminó con un golpe: el tristemente célebre error con los sobres que llevó a que “La La Land” fuera erróneamente declarada mejor película antes de que “Moonlight” fuera coronada.

Este año, la academia prohibió que contadores de PwC que manejan los sobres usen teléfonos celulares o las redes sociales durante la gala. La firma de contabilidad también develó el lunes varias reformas incluyendo la adición de un tercer socio en la sala de control de la ceremonia. Ninguno de los representantes de PwC involucrados en el percance del año pasado, Brian Cullinan y Martha Ruiz, volverá a los Oscar. Pero el negocio del cine tiene problemas de contabilidad más grandes. La asistencia al cine alcanzó su menor nivel en 24 años en el 2017 pese a grandes producciones como “Star Wars: The Last Jedi”, ″Beauty and the Beast” y “Guardians of the Galaxy, Vol. 2”.

Fue un día algo agridulce para la 20th Century Fox. Su sello Fox Searchlight está detrás de “Three Billboards” y “The Shape of Water”, y Fox estrenó también “The Post”. Pero esas victorias pronto serán de Walt Disney Co., que el mes pasado llegó a un acuerdo para adquirir a Fox por 52.400 millones de dólares.

Esta vez Amazon y Netflix no lograron entrar en la contienda por el premio mayor. “Mudbound” de Netflix le mereció una nominación a mejor actriz de reparto a Mary J. Blige y “The Big Sick” de Amazon una para Holly Hunter en el mismo apartado por “The Big Sick”, que además les mereció postulaciones a Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon por el guion original sobre su romance de la vida real.

“A veces nos preocupó que fuera insuperable, o que nos destrozara o, peor aún, que a nadie le gustara”, dijeron Nanjiani y Gordon en un comunicado conjunto. “El hecho de que conectó con el público es estimulante, y esta nominación demuestra que nuestro amor es real. Hemos decidido seguir casados”.