Precandidatos demócratas se enfrentan en New Hampshire

STORY NAME: PRIMARIAS EE.UU.

INTRO TEXT: Los votantes en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, emiten sus votos el martes en las primarias demócratas mientras los candidatos buscan generar un impulso temprano en la campaña para oponerse al presidente Donald Trump.

INTRO SLUG: PRIMARIAS EN NEW HAMPSHIRE

0:22-0:30

Bernie Sanders

Precandidato demócrata

0:41-0:45

Elizabeth Warren

Precandidata demócrata

0:58-1:03

Donald Trump

Presidente de EE.UU.

((Nat Sound elex precints))

Así se desarrollan las elecciones primarias del partido demócrata en Nuevo Hampshire, de cara a la nominación de su candidato para las presidenciales de 2020.

((Nat sound))

Los precandidatos se mostraban entusiasmados durante el inicio de la jornada.

((Nat Sound))

Y recalcaron un discurso común, el mismo del senador socialdemócrata Bernie Sanders, quien lidera las encuestas locales.

((Bernie Sanders

Precandidato demócrata))

"Vamos a vencer a Donald Trump, porque para derrotarlo necesitaremos la asistencia de votantes, posible, en la historia de este país".

((We are gonna beat Donald Trump, bacuse to defeat him you'r gonna need the largest voter turnout in the history of this country))

Segundo, en los sondeos, está Pete Butiegeg, le siguen la senadora Klobuchar, Elizabeth Warren y Joe Biden. Los mensajes... similares...

((Elizabeth Warren

Precandidata demócrata))

"Tengo la mejor posibilidad de vencer a Donald Trump, porque voy a unir a este partido".

((I got the best chance to beat Donald Trump, because I am gonna bring this party together))

((Nat Sound Biden: We must defeat Donald Trump))

El mandatario, que busca la reelección, llevó su mensaje a ese estado un día antes, mostrando claro interés en las elecciones generales.

((Donald Trump

Presidente de EE.UU.))

"Con su apoyo vamos a derrotar a los radicales demócratas socialistas, el 3 de noviembre. Vamos a ganar!"

((With your help in November 3rd we are going to defeat the radical socialist democrats. We are going to win!))

Luego de Nuevo Hampshire, los candidatos demócratas movilizarán la atención de sus campañas a estados más demográficamente diversos: Nevada y Carolina del Sur.

Jorge Agobian, VOA.