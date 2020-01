VIDEO INFO

SOURCE: VOA CN

STORY NUMBER:

DATELINE:

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: VIERNES 01.17.20 – Posibilidad de estudio para soñadores- LAURA

INTRO TEXT: Beneficiarios de DACA generalmente no son elegibles para recibir asistencia financiera pública, en territorio estadounidense, por no ser ciudadanos del país. Universidades privadas trabajan en programas de becas para ayudar a esta población. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América.

SLUG: Posibilidad de estudio para soñadores

LIST NAMES / TIMES:

00:17 – 00:34

Charlene McCall

Presidenta de Dreamers Club, Marymount University

00:51 – 00:56

Irma Becerra

Presidenta Universidad de Marymount

01:02 – 01:15

Ashly Trejo Majia

Beneficiaria DACA

TRT: 01:32

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América.

====

STORY NAME: Posibilidad de estudio para soñadores

SLUG: Posibilidad de estudio para soñadores

((INTRO SUGERIDO))

Beneficiarios de DACA generalmente no son elegibles para recibir asistencia financiera pública, en territorio estadounidense, por no ser ciudadanos del país. Universidades privadas trabajan en programas de becas para ayudar a esta población. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América.

((OFF))

La universidad de Marymount, en Arlington, Virgina, es hogar de alrededor de 80 estudiantes acogidos por el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia, DACA. La presidenta del “Dreamers Club” habló con la Voz de América sobre una de las principales necesidades de esta población.

((SOT))

Charlene McCall

Presidenta de Dreamers Club, Marymount University

"One of the things that the club really needed was resources. We realized that there were a lot of students, you know, just in general that couldn't finance the tuition. And then (there's) a lot of undocumented students that had a lot of trouble finding scholarships, because you've got an application it says, 'Are you a citizen? Are you an international student?' Where do I fit in the box?"

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 1

“Algo que el club realmente necesitaba eran recursos. Nos dimos cuenta de que había muchos estudiantes que no podían financiar su matrícula. Y muchos estudiantes indocumentados que tuvieron problemas para encontrar becas, porque la solicitud pregunta: '¿Eres ciudadano? ¿Eres un estudiante internacional?' ¿En qué descripción encajo?”

((OFF))

“Dream.US” es un grupo privado que ayuda a beneficiarios de DACA a pagar por sus estudios, la Universidad de Marymount no hacía parte de las opciones en 2018, pero un año después de que los estudiantes hablaran con la presidenta de la Universidad, una inmigrante, cubana, lograron un cambio.

((SOT))

Irma Becerra

Presidenta Universidad de Marymount

"I had a number of students that sat around the table and said, 'Dr. Becerra, we do need your help”

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 2

"Tuve un número de estudiantes que se sentaron alrededor de la mesa y dijeron: 'Dr. Becerra, necesitamos su ayuda”.

((OFF))

Para 2019, la universidad ofreció becas de $7 mil dólares a estudiantes de primer año.

((SOT))

Ashly Trejo Majia

Beneficiaria DACA

"I applied to many schools. I applied out of state, in state, just to see wherever I would get any help. I would call the schools and see if they offered any help or no...a friend told me about this school. And I came and I liked it. I was like, 'Okay, well, let's see.' And honestly, I then like, last minute, I got the scholarship."

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 3

"Me presenté en muchas escuelas, fuera del estado, en el estado, solo para ver en dónde podía obtener ayuda. Llamaba a las escuelas y preguntaba si ofrecían algún tipo de ayuda... y un amigo me contó sobre esta escuela, vine y me gustó. Pensé: 'Está bien, veamos'. Y honestamente, a último minuto, obtuve la beca".

((OFF))

Durante las próximas semanas se espera que la Corte Suprema tome una decisión frente a los beneficiarios de DACA, cuyo programa fue cancelado por el presidente Trump, en 2017, argumentando que había sido establecido "sin la autoridad legal adecuada".

Laura Sepúlveda, Voz de América.