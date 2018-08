Disuelven dos protestas en Portland

Pequeños enfrentamientos se desataron el sábado cuando la policía de Portland utilizó granadas aturdidoras y otros medios para dispersar a cientos de manifestantes derechistas y a otros que se describieron como antifascistas.

Cuatro personas fueron detenidas durante las protestas, dijo el departamento de policía de Portland en un comunicado el sábado en la noche. Las autoridades se incautaron además de "múltiples armas durante el día", agregó.

Eder Campuzano, reportero de The Oregonian/OregonLive, fue alcanzado con un proyectil que le hizo una herida con sangre pero más tarde dijo en Twitter que estaba "bien".

Manifestantes que simpatizan con Patriot Prayer y un grupo afiliado, los Proud Boys, se reunieron alrededor del mediodía en un parque frente al río de la ciudad.

Cientos de manifestantes que se oponen a esos grupos los enfrentaron al otro lado de la calle, donde sostenían mantas y letreros. Muchos de ellos coreaban "¡nazis, váyanse!" y otras frases.

Los agentes permanecían de pie en medio de la avenida de cuatro carriles, prácticamente formando un muro para mantener separados a ambos grupos.

Entre los manifestantes opuestos a la protesta original estaban miembros de una coalición de sindicatos, activistas por los inmigrantes, demócratas socialistas y otros grupos. Algunas personas iban vestidas como payasos, y había una banda de metales que interpretaba música sonora.

El mitin organizado por Joey Gibson, líder de Patriot Prayer, es el tercero en sacudir a Portland este verano. Dos eventos previos derivaron en sangrientos pleitos a puñetazos y disturbios, y un manifestante opuesto a esa protesta fue trasladado al hospital con una fractura en el cráneo.

En esta ocasión, Gibson decidió cambiar el lugar: de una plaza delante de un tribunal federal de distrito a un parque frente al agua de forma que algunos de sus partidarios en Oregon pudieran portar armas ocultas durante la protesta.

La presencia policial fue significativa, con perros detectores de bombas y retenes para evitar el paso con armas. En un comunicado, la policía señaló que las armas podrían ser incautadas si existe alguna violación a la ley, y añadió que en Portland es ilegal portar un arma de fuego cargada en público a menos que la persona cuente con una licencia válida de Oregon para llevar armas ocultas.

La insistencia de Gibson de traer a sus partidarios repetidas veces a esta ciudad ha generado un debate en torno a los límites de la libertad de expresión en una era de intensa división política en Estados Unidos. Patriot Prayer también ha efectuado mítines en muchas otras ciudades del oeste del país que han generado reacciones violentas.

Gibson, que dirige una campaña en la que le disputa el escaño a la demócrata Maria Cantwell, senadora por el estado de Washington, dijo en un video en Facebook hace unos días que no dejará de llevar a sus seguidores a Portland hasta que puedan expresar sus puntos de vista de derecha sin ser interferidos.

"Me niego a hacer lo que Portland quiere que haga porque lo que Portland quiere que haga es que me calle y no vuelva nunca. Me niego a hacer eso, pero no dejaré de ir, y no dejaré de presionar, y no dejaré de hacer marchas hasta que la gente de Portland se dé cuenta de eso y se percate que sus métodos no funcionan", afirmó.

Grupos que se describen como "antifascistas" han estado organizándose en forma anónima en línea para enfrentar en las calles a Patriot Prayer y Proud Boys.

Los organizadores de la protesta contra esos dos grupos dicen que, aunque Patriot Prayer rechaza ser un grupo supremacista blanco, está afiliado con supremacistas blancos, nacionalistas blancos y pandillas neonazis.

"Patriot Prayer sigue cometiendo violencia en nuestra ciudad, y sus eventos están volviéndose más y más violentos", dijo Effie Baum de Pop Mob, una coalición de grupos comunitarios que organizó la protesta contra los derechistas. "El tolerar que su pequeño grupo ataque en las calles sólo va a permitirles perpetuar su violencia".