Pompeo: Sanciones a Corea del Norte continúan, pero esperanzado en conversaciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que las sanciones se mantendrán en Corea del Norte "hasta que ocurra la desnuclearización definitiva y completamente verificada según lo acordado por el presidente Kim (Jong Un)".



En conferencia de prensa el domingo, en Tokio, junto con sus homólogos de Corea del Sur y Japón, Pompeo dijo: "Si bien nos sentimos alentados por el progreso de estas conversaciones, el solo progreso no justifica la relajación del régimen de sanciones existente".



El secretario dijo que habrá un proceso de verificación "conectado a la desnuclearización completa" y agregó: "Es lo que el presidente Trump y el presidente Kim acordaron".



Pompeo describió sus conversaciones con altos funcionarios norcoreanos como "productivas", a pesar de que Corea del Norte emitió una declaración que dice que Washington era "gángster" en su insistencia en una desnuclearización rápida.



"Si esas peticiones fueron gangsteriles, el mundo es un gángster, porque hubo una decisión unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que se debe lograr", dijo Pompeo.



El secretario indicó que los diplomáticos de Corea del Norte "no retrocedieron" en sus conversaciones con ellos en Pyongyang. Dijo que tiene "esperanza" de que habrá un "camino adelante" en las conversaciones.



Declaración de Corea del Norte



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo el sábado que las discusiones con Pompeo eran "lamentables" y acusó a Washington de intentar forzar unilateralmente a Pyongyang a abandonar su programa de armas nucleares.



Una declaración de un vocero de la cancillería no identificado se emitió unas horas después de que Pompeo concluyera dos días de conversaciones con el alto funcionario del partido gobernante de Pyongyang, Kim Yong Chol, y otros funcionarios norcoreanos.



La declaración dijo que el resultado de las conversaciones fue "muy preocupante" porque inició una "fase peligrosa que podría sacudir nuestra voluntad de desnuclearización que había sido firme".



La agencia de noticias oficial KCNA de Corea del Norte describió las conversaciones como "extremadamente preocupantes" y citó a un vocero anónimo del Ministerio de Relaciones Exteriores quien dijo que la "manera más rápida" de lograr una Península Coreana libre de armas nucleares era mediante un enfoque gradual y bilateral.



El principal diplomático estadounidense dijo que una gran parte de la discusión fue sobre una línea de tiempo para la desnuclearización de Corea del Norte y una declaración de referencia para sus armas de destrucción masiva. Pompeo no divulgó ningún detalle, pero dijo: "Pasamos mucho tiempo hablando sobre cada una de esas dos cosas y creo que hemos progresado en cada elemento de nuestras discusiones".



Próxima reunión 12 de julio



El secretario dijo que se había programado una reunión para el 12 de julio que "podría pasar un día o dos" para conversaciones "entre los responsables de la repatriación de los restos" de los estadounidenses que murieron en la Guerra de Corea.



Pompeo no se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que nunca hubo expectativas de una reunión con Kim.