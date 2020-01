Pompeo en la OEA: "Vendrán más acciones" sobre Venezuela

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: POMPEO OEA

INTRO TEXT: El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos recibió al secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo. El líder de la diplomacia estadounidense, resaltó el trabajo de la organización multilateral en la región.

INTRO SLUG: Pompeo habla en la OEA

LIST NAMES / TIMES:

0:08-0:16

Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.

1:25-1:34

Jorge Agobian

OEA, Washington

[TRT= 1:37]]

[[OUTCUE: ]]

//TV PKG//

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el trabajo de la OEA para preservar los valores democráticos en la región.

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

"Sólo, sólo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad".

((Only – only in Cuba and Nicaragua and Venezuela do we face stains of tyranny on a great canvas of freedom in our hemisphere))

Los tres países con gobiernos socialistas recibieron las críticas del líder diplomático.

Sobre Venezuela, Pompeo resaltó el apoyo de Washington al presidente interino Juan Guiadó, y destacó el acompañamiento de más de una docena de países de la organización, para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

"Revivimos el Tratado de Río, lo que condujo a una mayor restricción de viajes a Maduro y a docenas de otros funcionarios. Y todos deberían saber que vendrán más acciones".

((We revived the Rio Treaty, which led to increased travel restriction on Maduro and dozens of other officials. And you all should know that more actions will be coming))

Así siguió su mención sobre Nicaragua:

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

"El Consejo Permanente nombró una Comisión de Estados Miembros que investigó el asesinato de cientos de personas por el régimen de Ortega y formuló recomendaciones claras para el futuro de ese país".

((In Nicaragua, the Permanent Council named a Commission of Member States that has investigated the Ortega regime’s killing of hundreds and made clear recommendations for the future of that country))

Los gobiernos de los tres países criticados han rechazado lo que consideran una política intervencionista de la Casa Blanca y de la OEA.

((Nat Sound))

Pompeo realizará su primera gira por la región, esta semana, en Colombia, Costa Rica y Jamaica, y detalló uno de los objetivos de su viaje.

((Mike Pompeo

Secretario de Estado EE.UU.))

"Esta semana, Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires, el verano pasado, y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho: iEnfrentemos a los malos!"

((This week, Colombia will build on the good work we did in Buenos Aires last summer and another counterterrorism ministerial. More than 20 nations have said, “Let’s take on the bad guys))

((Stand Up para afiliadas))

((Jorge Agobian

OEA, Washington))

"Pompeo dedicó gran parte de su discurso a dar su espaldarazo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien busca la reelección de la secretaría general este año.

Jorge Agobian, VOA, Washington"