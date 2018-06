Políticos y organizaciones reaccionan a fallo sobre prohibición de viajes

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la prohibición de viajes del presidente Donald Trump. La medida restringe la entrada al país de ciudadanos de varios países donde la mayoría de la población es musulmana.

Keith Ellison, el primer congresista musulmán de Estados Unidos, dijo que la decisión de la corte es injusta y que “en un futuro será motivo de vergüenza” para el país.

El demócrata comparó el fallo de la corte con las decisiones judiciales que permitieron los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y las leyes de “separados pero iguales” durante la era de Jim Crow (época de la segregación racial) en el sur de los Estados Unidos.

Ellison agregó que la decisión socava los valores de tolerancia religiosa sobre los que fue fundado el país.

La congresista Kamala Harris también repudió la medida, calificándola de una traición a la historia de EE.UU. como un país de inmigrantes.

La directora de la organización por los derechos civiles, Southern Poverty Law Center, dijo que la medida era “odiosa y discriminatoria”. Además afirmó que la administración Trump se basó en información del Center for Security Policy, un centro de investigación con sede en Washington asociado con un pensamiento ultra conservador, para elaborar la prohibición.

Según Heidi Beirich, la organización “usa una retórica falsa, que demoniza a los musulmanes en EE.UU. para crear un clima de miedo”.

Por otro lado, el congresista republicano Lindsey Graham dijo que la medida era un paso importante para garantizar la seguridad en EE.UU.

A través de Twitter, Graham defendió la decisión de la corte y afirmó que no se trataba de una prohibición religiosa, contra el islam, sino que se centra en países que tienen crisis internas y que no pueden garantizar que los terroristas no viajen hacia EE.UU.

El republicano también afirmó que la nación norteamericana está en una “guerra con el islam radical” y que se debe actuar en consecuencia para protegerla.