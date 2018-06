Policía identifica víctimas y atacante de tiroteo en diario de Maryland

La policía identificó a las víctimas de un ataque armado al diario The Capital Gazette, de Annapolis, Maryland que dejó un saldo de cinco muertos y varios heridos de gravedad.

Las víctimas son el editor asistente Rob Hiaasen, un ex escritor del diario The Baltimore Sun, que trabajó en el Capital Gazette durante varios años como entrenador de escritores y redactor.

Otra víctima es Wendi Winters, madre y corresponsal de la comunidad y escritora antes de hacerse cargo de publicaciones especiales en el periódico.

Gerald Fischman, editor de la página editorial de The Capital, también murió en el tiroteo, al igual que el escritor John McNamara, el editor de la página editorial Gerald Fischman y Rebecca Smith una asistente de ventas del periódico.



La policía identificó al sospechoso como Jarrod W. Ramos, un residente de Laurel, Maryland, de 38 años con un rencor de larga data contra el periódico.

"Este fue un ataque dirigido contra The Capital Gazette", dijo el subjefe de la policía del condado de Anne Arundel, William Krampf. "Esta persona estaba preparada hoy para venir. Estaba preparado para dispararle a la gente".

La familia de Hiaasen está "devastada más allá de las palabras'' por el asesinato sin sentido dijo su hermano, el autor Carl Hiaasen, prolífico novelista y veterano columnista del Miami Herald. "Él era la persona más notable. Muy dotado y talentoso y dedicado al periodismo '', dijo, con la voz ahogada por la emoción.



Al decir que estaba demasiado atormentado por el dolor como para seguir hablando, Hiaasen refirió a un reportero de AP a algo que acababa de publicar en su página de Facebook, describiendo a Rob como una de las personas más "gentiles y divertidas que he conocido".



"Pasó toda su talentosa carrera como periodista y creía profundamente en el oficio y la misión de servir al público en su derecho a conocer las noticias. "Lo llamábamos Big Rob porque era muy alto, pero fue su notable corazón y humor lo que lo hizo más grande que todos nosotros", escribió en la publicación, que incluía una foto de los dos hermanos.



The Miami Herald informó que Rob Hiaasen, de 59 años, era una voz cálida e ingeniosa en el mundo de los medios. Trabajó como columnista y editor de The Capital Gazette en Annapolis, Maryland, durante varios años, pero mantuvo contactos de por vida con Florida, donde creció y trabajó anteriormente para Palm Beach Post.

El ataque del jueves parece ser uno de los ataques más letales contra periodistas en la historia de Estados Unidos.

Según las autoridades, Jarrod, que había amenazado al diario en las redes sociales, ingresó al edificio y "buscó a sus víctimas". Arrojó granadas de humo y les disparó a los periodistas con una escopeta, dijo William Krampf, jefe interino de la policía del condado Anne Arundel.

La policía solicitó órdenes de allanamiento para investigar la vivienda del atacante.

Phil Davis, un reportero que cubre casos en la corte y de crimen para el periódico, tuiteó que el hombre armado disparó a través de una puerta de vidrio hacia la redacción y al instante todo el mundo se arrojó debajo de sus escritorios.

"Un solo atacante les disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas", escribió.

"No hay nada más aterrorizante que escuchar cómo le disparan a gente mientras estás abajo de tu escritorio y luego escuchas que el agresor recarga", agregó Davis.

El atacante se había mutilado los dedos aparentemente con el fin de dificultar su identificación, dijo un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar sobre la pesquisa y habló bajo condición de anonimato.

Otro funcionario que también habló bajo condición de anonimato dijo que los investigadores identificaron al hombre con tecnología de reconocimiento facial.

La balacera _perpetrada en un contexto de ataques verbales y por internet contra los medios por parte de políticos y otros, empezando por el presidente Donald Trump_ hizo que la policía de la ciudad de Nueva York reforzara la seguridad en organizaciones noticiosas en la ciudad.

En la Casa Blanca, la vocera Lindsay Walters dijo que "no hay lugar para la violencia, y eso es lo que defendemos. La violencia no puede ser tolerada de ninguna forma, sin importar contra quién sea".

Se presume que el agresor utilizó una escopeta, según un funcionario federal que recibió información de la investigación pero que no estaba autorizado para divulgarla y habló bajo condición de anonimato. El hombre no llevaba una identificación, dijeron las autoridades.

"El atacante no ha sido muy comunicativo, así que aún no sabemos por qué lo hizo", dijo Steve Schuh, funcionario del condado Anne Arundel. "Hasta donde yo sé, no hubo nada verbal en el incidente en el que declarara sus motivos o algo más, así que en este momento lo desconocemos".

Krampf confirmó cinco fallecimientos y dijo que dos personas tenían lesiones superficiales. Horas antes, las autoridades habían dicho que varias personas estaban gravemente heridas.

El teniente Ryan Frashure, vocero policial, dijo que los agentes llegaron al lugar del tiroteo en 60 segundos y detuvieron al agresor sin realizar disparos.

Unas 170 personas fueron desalojadas del edificio mientras varias patrullas y otros vehículos oficiales llegaban al lugar.

El periódico forma parte de Capital Gazette Communications, que también publica el Maryland Gazette y CapitalGazette.com.

En una entrevista publicada en el sitio en línea de The Capital Gazette, Davis dijo que "era como una zona de guerra" al interior de las oficinas, una situación que será "difícil de describir durante un tiempo".

"Soy reportero de policía. Escribo sobre este tipo de cosas _no necesariamente a este grado, pero tiroteos y muertes_ todo el tiempo", dijo. "Pero por mucho que intente articular lo traumatizante que es esconderte bajo tu escritorio, no lo sabes hasta que estás ahí y te sientes indefenso".