¿Podría ser magia? Barry Manilow es homenajeado en Manchester

EL PEPE: A SUPREME LIFE

El cineasta serbio Emir Kusturica, dos veces ganador de la Palma de Oro, rindió tributo al expresidente uruguayo José Mujica.

"El Pepe: A Supreme Life", que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, el lunes, es un documental sobre José "Pepe" Mujica, un ex guerrillero izquierdista que como presidente de Uruguay desde 2010-15 se ganó la reputación de ser un hombre del pueblo, regalando gran parte de su salario y evitando el lujo asociado generalmente con el cargo de presidente.

Mujica, de 83 años, fue líder del movimiento guerrillero Tupamaros que llevó a cabo robos, secuestros políticos y atentados con bombas contra el gobierno en la década de 1970.

VAN GOGH EN VENECIA

El actor Willem Dafoe interpreta a Vincent Van Gogh en una película biográfica que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el lunes.

"En la puerta de la eternidad" comienza con Van Gogh en París en la década de 1880, donde sus pinturas son ignoradas o ridiculizadas.

El relato continúa en el sur de Francia, en los asilos mentales, y termina con la muerte del pintor un par de años después, a los 37.

Dafoe dijo a la agencia de noticias Reuters que en la película hay mucha pintura y que tuvo que aprender a pintar.

COULD IT BE MAGIC?

El Royal Northern College of Music de Manchester, Inglaterra, entregó un Fellowship Honorario al cantante estadounidense Barry Manilow.

El intérprete de 75 años es creador de éxitos como “I Write the Songs”, “Copacabana”, “Mandy” y “Ready to Take a Chance Again”.