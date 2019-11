Disputando las demandas de acoso, Domingo dice que es un caballero

Plácido Domingo está disputando acusaciones de acoso sexual en su contra, diciendo que siempre se ha comportado como un caballero, pero que "los gestos galantes son vistos de manera diferente hoy".

La leyenda de la ópera española de 78 años dijo al periódico digital español El Confidencial en una entrevista publicada el viernes que se siente fuerte a pesar de las acusaciones, a las que llamó una "pesadilla".

La AP informó en agosto y septiembre que más de 20 mujeres que trabajaban con Domingo en el mundo de la ópera lo acusan de acoso sexual o conducta inapropiada.

Domingo dijo que las acusaciones eran "en muchos sentidos, simplemente incorrectas", e inidicó en ese momento que creía que sus "interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas", aunque señaló que "reglas y estándares" han cambiado.

En la entrevista de El Confidencial, el cantante de ópera nuevamente no llegó a negar rotundamente lo que alegan las mujeres, pero insistió en que nunca se había comportado incorrectamente.

Dijo que los españoles son naturalmente "cálidos, cariñosos y amorosos".

Las óperas estadounidenses cancelaron las próximas actuaciones de Domingo tras las acusaciones. Domingo renunció a la Ópera de Los Ángeles, donde había sido director general desde 2003.

La Ópera de Los Ángeles está llevando a cabo una investigación sobre su presunto comportamiento.

Domingo expresó que sintió que lo habían tratado injustamente.

Dijo que "la credibilidad dada a las acusaciones es automática... Y me he sentido juzgado, sentenciado y condenado prematuramente", aunque no ha sido acusado de ningún delito.

Él añadió que nunca había abusado de su posición de poder. "Nunca prometí un papel a cambio de favores".

Domingo dijo que había pasado por "los meses más difíciles de mi vida".

"Todo sucedió tan rápido", señaló. "Pude sentarme y reflexionar sobre todo hace solo unas semanas".

Las acusaciones de acoso sexual contra Domingo han sacudido el mundo de la ópera en Estados Unidos, donde ya no tiene apariciones programadas. Pero los teatros europeos lo han respaldado, manteniendo todas sus fechas programadas.

Domingo le dijo a El Confidencial que se ha fortalecido con el apoyo de los teatros y fanáticos europeos, y de familiares y amigos que lo han apoyado.