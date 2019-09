Pistolero de Odessa fue despedido del trabajo, llamó al FBI antes de tiroteo

El hombre armado que perpetró una ola de violencia después de una parada de tráfico de rutina en el oeste de Texas fue despedido de su trabajo y llamó a la policía y al FBI antes de que comenzaran los disparos, dijeron las autoridades el lunes.

El jefe de policía de Odessa, Michael Gerke, dijo que Seth Aaron Ator, de 36 años, había sido despedido durante el fin de semana de Journey Oil Services. Dijo que tanto Ator como la compañía llamaron al 911 después de ser despedido el sábado, pero que Ator ya se había ido para cuando apareció la policía. El agente especial del FBI Christopher Combs dice que las declaraciones de Ator por teléfono fueron "divagantes".

Las autoridades dijeron que Ator mató a siete personas e hirió al menos a otras 22 el sábado antes de que agentes de policía lo mataran frente a una concurrida sala de cine en Odessa.

Documentos judiciales en una portal oficial muestran que Ator fue arrestado en 2001 por un delito menor que no le habría impedido comprar legalmente armas de fuego en Texas, aunque las autoridades no han dicho de dónde obtuvo Ator el arma "tipo AR (rifle automático)" que utilizó.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó el lunes que "debemos mantener las armas fuera de las manos de los delincuentes", palabras similares a sus comentarios que siguieron a otro tiroteo masivo en El Paso el 3 de agosto, cuando dijo que las armas de fuego deben mantenerse alejadas de los "asesinos trastornados".

Pero Abbott, un republicano y ávido defensor del derecho a portar armas, no se ha comprometido a endurecer las leyes de armas de Texas.

También tuiteó que Ator falló una verificación anterior de antecedentes de armas y no se le hizo una por el arma que usó en Odessa. No dio más detalles, y un portavoz remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Pública de Texas, que no respondió de inmediato para hacer comentarios.

Las autoridades dijeron que los asesinados tenían entre 15 y 57 años, pero no proporcionaron de inmediato una lista de nombres. Familiares y empleadores, sin embargo, dijeron que entre los muertos estaban Edwin Peregrino, de 25 años, quien salió corriendo de la casa de sus padres para ver cuál era la conmoción; la empleada de correos Mary Granados, 29, asesinada en su camión del Servicio Postal de Estados Unidos; y la estudiante de secundaria de 15 años Leilah Hernández, que salía de un concesionario de automóviles.

El domingo por la noche, cientos de personas se reunieron en una universidad local en la región de la Cuenca Pérmica conocida por su industria petrolera, para una vigilia de oración para consolarse y llorar la pérdida de vidas.

"Estamos aquí en medio de la nada", dijo el alcalde de Midland, Jerry Morales, a la multitud. "Todo lo que hemos hablado es el petróleo para siempre. Y luego esto sucede".

El ataque comenzó el sábado por la tarde cuando patrulleros estatales de Texas intentaron detener un automóvil color dorado en la Interestatal 20 por no señalar un giro a la izquierda. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, el conductor "apuntó un rifle hacia la ventana trasera de su automóvil y disparó varios tiros" hacia la patrulla que lo detenía, según la portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Katherine Cesinger.

Los disparos alcanzaron a un patrullero, dijo Cesinger, después de lo cual el pistolero huyó y continuó disparando. Disparó al azar mientras conducía en el área de Odessa y Midland, dos ciudades a más de482 kilómetros al oeste de Dallas.

La policía usó un SUV marcado para embestir el camión de correo fuera del Cinergy Movie Theater en Odessa, deshabilitando el vehículo. El pistolero luego disparó contra la policía, hiriendo a dos oficiales antes de que lo mataran.

"La policía local y los policías estatales lo persiguieron y le impidieron entrar en un cine abarrotado y tener otro evento de violencia masiva", dijo el agente especial del FBI Christopher Combs.

La policía dijo que el arresto de Ator en 2001 fue en el condado donde se encuentra Waco, a cientos de millas al este de Odessa. Los registros judiciales en línea muestran que fue acusado entonces de delito menor de intrusión criminal y de evadir el arresto. Ingresó declaraciones de culpabilidad en un acuerdo de enjuiciamiento diferido donde se renunció al cargo después de cumplir 24 meses de libertad condicional, según los registros.

Gerke, el jefe de policía de Odessa, se negó a decir el nombre del tirador durante una conferencia de prensa televisada, diciendo que no le daría notoriedad. Pero la policía luego publicó su nombre en Facebook. Se ha adoptado un enfoque similar en algunos otros tiroteos masivos recientes en un esfuerzo por negar la notoriedad de los tiradores.

El tiroteo se produjo al final de un mes ya violento en Texas luego del ataque de El Paso en un Walmart que dejó 22 personas muertas. Sentado junto a las autoridades en Odessa, Abbott marcó una lista de tiroteos masivos que ahora han matado a casi 70 desde 2016 solo en su estado.

"He estado en muchos de estos eventos", dijo Abbott. "Demasiados tejanos están de luto. Demasiados tejanos han perdido la vida. El status quo en Texas es inaceptable, y se necesita acción".

El domingo, una serie de leyes de armas más flexibles que Abbott firmó este año entraron en vigencia el primer día de septiembre, incluida una que armaría a más maestros en las escuelas de Texas.

El tiroteo del sábado eleva el número de asesinatos en masa en EE.UU. en lo que va de este año a 25, coincidiendo con el número en todo 2018, según la base de datos de asesinatos en masa de AP / USATODAY / Northeastern University.