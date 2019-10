Mercedez Araoz asume presidencia del Perú

La gobernabilidad del Perú sufrió una sacudida el lunes cuando el mandatario Martín Vizcarra decidió anunciar la disolución del Congreso de la República, pero el pleno del Parlamento de la República aprobó una moción que declara "la incapacidad temporal del presidente" y proclamó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta en funciones.

El titular del Congreso, Pedro Olaechea, comunicó tarde en la noche la resolución que dejó “suspendido” a Vizcarra ubicó a Araoz al frente de la nación en una decisión “adoptada por 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención”, citó el diario El Comercio.

La diputada Rosa Barta, de la bancada Fuerza Popular, justificó así su apoyo a la moción aprobada: “El presidente de la República desde hace varios meses viene implementando un plan para generar una artificial crisis política, hostigando y desprestigiando permanentemente al Congreso de la República”.

Perú vivió una tensa jornada el lunes, que tuvo como foco principal el Palacio Legislativo, donde el mandatario Martín Vizcarra decidió anunciar la disolución del Congreso de la República al considerar que la cuestión de confianza, solicitada en horas de la mañana por el primer ministro Salvador del Solar, fue rechazada.

Vizcarra había indicado en un mensaje a la nación que hoy su gestión presentaba la tercera “cuestión de confianza” desde que tomó el cargo, pero que los incidentes ocurridos en el Legislativo “subrayan la desvergüenza de la mayoría parlamentaria, trabajando para blindar a los suyos”.

“Desde el Congreso se intentó impedir al primer ministro ingresar al hemiciclo, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una duda votación”, agregó el mandatario, ahora en suspensión.

La cuenta oficial en Twitter del Congreso del Perú anunció pasadas las 11:00 pm la toma de Araoz como presidenta en funciones. “Mercedes Araoz es la presidenta encargada del Perú. Se levanta la sesión”.

Al asumir el cargo la mandataria temporal explicó: “La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional de Vizcarra, aun después que se le otorgó la confianza solicitada. Como saben, he declarado que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el presidente ni una cuestión de confianza forzada para disolver el Congreso. Mantengo mis principios, estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos, exponiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no cumplir por tres artículos constitucionales”, en un video desde la misma sede del Congreso.

