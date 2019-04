Perú: Investigan incitación a discriminación contra venezolanos

El Ministerio Público de Perú abrió el lunes una investigación contra el alcalde de una provincia de los Andes del país que busca declarar su ciudad libre de venezolanos, alegando que quiere frenar la informalidad promovida por los extranjeros.

El anuncio de la investigación llega después que el alcalde la provincia de Huancayo, Henry López, afirmara recientemente que iba a aprobar una ordenanza municipal en contra de la presencia de venezolanos, a los que acusa de elevar el comercio ambulatorio y de actos vandálicos.

La fiscalía de Perú reportó en Twitter la medida contra López, que consisite en la investigación preliminar "por el delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos".

El sábado, el Ministerio peruano de Cultura rechazó en un comunicado cualquier acto de discriminación y xenofobia y calificó de inaceptables las declaraciones del burgomaestre sobre los venezolanos, que ya suman unos 700.000 en Perú.

López no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, pero una de sus asesoras legales dijo por teléfono a Reuters que la fiscalía no puede iniciar una investigación sólo por las declaraciones sobre una propuesta "sacada de contexto".

"A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar (...) estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad", dijo López la semana pasada.

El canciller peruano Néstor Popolizio dijo esta semana que evalúa otorgar visas humanitarias a venezolanos que quieran ingresar al país para tener mayor información y control de la inmigración, que ha impactado con fuerza el mercado laboral, la salud y la educación en el país.

Perú es uno de los países de la región que ha dado su apoyo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, quien busca conseguir la salida del poder del presidente en disputa Nicolás Maduro, para celebrar elecciones libres en Venezuela.

El éxodo de millones de venezolanos que escapan del hambre, la falta de medicamentos y de libertades, ha sido grave para la región, que está recibiendo a muchos de ellos sin apenas contar con las condiciones requeridas.

Lea: OEA aprueba resolución para que se permita entrada de ayuda humanitaria en Venezuela.

(Con información de Reuters)