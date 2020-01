Personajes clave discuten sobre el juicio de juicio político de Trump

Personajes claves en el juicio de juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su defensa discutieron el domingo si sus esfuerzos por lograr que Ucrania iniciara investigaciones para beneficiarlo políticamente eran delitos que no se podían juzgar y que justificaban su destitución.

El juicio de Trump en el Senado se inauguró formalmente la semana pasada y está programado para escuchar los argumentos de apertura el martes. Pero los combatientes en la lucha política y legal por el destino de Trump libraron batallas verbales el domingo por la mañana en los programas de noticias de Estados Unidos que ofrecieron una idea del drama del Senado que el público estadounidense presenciará en los próximos días.

El abogado defensor penal Alan Dershowitz, uno de los abogados del equipo que defiende a Trump, dijo en el programa "State of the Union" de CNN que les dirá a los 100 miembros del Senado, que actuarán como jurados para decidir el destino de Trump, que "incluso si los hechos como se presentan son ciertos, no se elevarían al nivel de juicio político” para condenar a Trump y expulsarlo de su cargo.

Los legisladores decidirán si Trump cometió "crímenes y delitos menores", el estándar establecido por la Constitución de Estados Unidos para destituir a un presidente de su cargo. A medida que se acerca el juicio, sigue siendo altamente improbable que el Senado de mayoría republicana condene a Trump, un republicano, ya que sería necesario un voto de dos tercios en contra para expulsarlo de la Casa Blanca.

En julio pasado, Trump le pidió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que iniciara una investigación de uno de sus principales rivales demócratas de 2020, el exvicepresidente Joe Biden, el trabajo de su hijo Hunter Biden para una compañía ucraniana de gas natural, y una teoría de conspiración desacreditada de que Ucrania intentó socavar la campaña de Trump en 2016.

La llamada telefónica entre los dos líderes se produjo al mismo tiempo que Trump estaba bloqueando temporalmente la liberación de 391 millones de dólares en ayuda militar que Kiev quería para ayudar a combatir a los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania.

Dershowitz argumentó que las acciones de Trump no equivalían a una conducta criminal. Dijo que "si mi argumento prevalece" y el Senado decide que no se cometieron delitos imputables, "no hay necesidad de testigos" en el juicio al Senado de Trump y "el Senado debería votar para absolver [a Trump] o desestimar" el caso en su contra.

El representante Adam Schiff, el líder de los siete "gerentes" de la Cámara de Representantes que procesan el caso contra Trump, dijo al programa "This Week" de ABC News: "Los hechos no son seriamente disputados, que el presidente retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar para un aliado en guerra con Rusia, detuvo una reunión de la Casa Blanca que el presidente de Ucrania buscó desesperadamente establecer con su país y con su adversario el apoyo de Estados Unidos para obligar a Ucrania a ayudarlo a hacer trampa en las próximas elecciones".

Schiff agregó: "Realmente ellos no pueden cuestionar esos hechos. Entonces, lo único realmente nuevo acerca de la defensa del presidente es que ahora están argumentando que, debido a que no pueden impugnar los hechos, no se puede acusar al presidente por abusar del poder de su cargo".

El sábado, tanto los legisladores de la Cámara que presionan por la condena de Trump, como los defensores de Trump, presentaron argumentos legales en el caso.

Los gerentes de la Cámara, que actúan en el papel de fiscales en el juicio político, dijeron que estaba claro que la "evidencia establece abrumadoramente" que Trump es culpable de ambos cargos en los dos artículos de juicio político que enfrenta.

Mientras tanto, el equipo legal de Trump calificó el esfuerzo de juicio político contra él como "un ataque peligroso contra el derecho del pueblo estadounidense a elegir libremente a su presidente".

Sus abogados calificaron el esfuerzo de juicio político como "un intento descarado e ilegal de anular los resultados de las elecciones de 2016 e interferir con las elecciones de 2020, ahora a solo unos meses de distancia".

Pero Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que escuchó semanas de testimonios sobre Trump y los intentos de sus ayudantes de presionar a Ucrania para las investigaciones de Biden, dijo que la postura legal de la Casa Blanca es "sorprendente porque realmente no ofrece muchas novedades más allá de argumentos fallidos que escuchamos en la Cámara".

"Entonces, lo único realmente nuevo acerca de la defensa del presidente es que ahora están argumentando que, debido a que no pueden impugnar los hechos, no se puede acusar al presidente por abusar del poder de su cargo", dijo Schiff. "Ese es el argumento que supongo tienen que hacer si los hechos están tan en su contra. Deben usar un argumento de que incluso si él abusó de su oficina de esta manera horrenda eso no es imputable. Tuvieron que ir tan lejos de la corriente principal para encontrar alguien que presente ese argumento que tuvieron que abandonar el ámbito de los estudiosos del derecho constitucional y acudir a abogados de defensa penal".

El Senado tiene aún que decidir si escuchará testigos en el juicio, mientras el líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, se opone tajantemente a esa posibilidad.

Los demócratas quieren citar al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, al jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney, y a otros, para testificar sobre lo que saben del comportamiento de Trump en el caso Ucrania. Trump eventualmente liberó la ayuda militar a Ucrania en septiembre después de 55 días de retraso sin que Zelensky lanzara la investigación solicitada, lo cual los republicanos dicen es la prueba de que Trump no se involucró en una situación de ayuda recíproca, quid pro quo, intercambiando la ayuda militar por investigaciones que le ayudarían políticamente.

"Lucharemos por un juicio justo", dijo Schiff. "Esa es realmente la fundación en que se basa todo esto. Si el Senado decide, si el senador McConell prevalece y no hay testigos, será el primer juicio político en la historia que llega a una conclusión sin escuchar testigos".

"No sabemos qué testigos serán permitidos, o si siquiera se permitirán testigos", dijo Schiff. "El tema en discusión es si habrá un juicio justo ¿permitirán los senadores llamar testigos, introducir documentos? Ese es el tema fundamental de los que depende el resto. Hay algo que el público claramente apoya y eso es un juicio justo".

Uno de los más vehementes defensores de Trump, el senador Lindsey Graham, durante el programa televisivo "Fox News Sunday" llamó al juicio político "un trabajo político. Es el primer juicio político en la historia donde no hay alegatos de que el presidente haya cometido un juicio".

Agregó que si los demócratas exigen escuchar testimonios de Bolton, Mulvaney y otros, Trump invocaría un privilegio ejecutivo contra sus testimonios "para defender la santidad de la privacidad de las conversaciones en la Casa Blanca".

"Me parece claro que cualquier presidente pediría el privilegio ejecutivo en relación a estos testigos", dijo Graham, Añadió que si eran tan importantes para el caso contra Trump, debieron buscar sus declaraciones en las investigaciones de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.

Los demócratas sí buscaron más testimonios de funcionarios de la Casa Blanca, pero Trump les ordenó que no cooperaran con la investigación congresional; Varios funcionarios cumplieron con la orden de Trump mientras otros no la acataron. Los demócratas desistieron de sus esfuerzos para convencerlos a testificar por miedo a que el tema se volviera una disputa legal que estancara el proceso durante meses.

Trump pasaba este fin de semana en su complejo Mar-a-Lago, en la Costa Atlántica de la Florida. Tarde el sábado, reanudó sus frecuentes ataques contra la campaña de los demócratas para enjuiciarlo, diciendo en Twitter: "Que desgracia es este fraude de juicio político para nuestro gran país".

El juicio político contra Trump es sólo el tercer evento de este tipo en los casi 259 años de historia estadounidense. Otros dos presidentes, Andrew Johnson, a mediados del siglo XIV, y Bill Clinton, hace dos décadas, fueron enjuiciados por la Cámara, pero exonerados por el Senado y pudieron terminar sus períodos presidenciales. Un cuarto presidente, Richard Nixon, a mediados de los 1970, enfrentaba la certeza de la destitución por el escándalo conocido como Watergate, pero renunció antes que el Congreso actuara.